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Для чего необходимы туалетные кабины?

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Бизнес — 25 Января 2017, 20:38

С каждыми поколением человечество все больше стремится к развитию цивилизации. Разве знали наши бабушки, что такое туалетная кабина? Еще пару десятков лет назад об этом даже не слышали, а сейчас для нас это не новшество, а необходимость.

Туалетные кабины – это, как правило, разборное переносное сооружение, которое можно установить где угодно. Они используются на дачах, производствах, на рынках, стройплощадках, парках, пляжах, при проведении разных территориальных мероприятий, где необходимо обеспечить простой доступ к туалету без наличия стандартного туалета. Удобны такие сооружения тем, что легко и быстро собираются на небольшой территории, не вызывают проблем в транспортировке и обслуживании.

Разновидность туалетных кабин

Зачастую туалетные кабины изготавливаются из пластика и металлических пластин размерами 1,1×1,1×2,0. Однако это зависит от модели и марки производителя.

Большую популярность имеют изделия из полиэтилена низкого давления. Этот материал является ударопрочным и универсальным по отношению температурных режимов. То есть его можно устанавливать при любой погоде и в любом помещении. Также туалетные кабины из такого полиэтилена не поддаются коррозии под воздействием ультрафиолета. Бывают кабины для выгребных ям, мобильные, дачные, универсальные, торфяные, усовершенствованные и другие.

При покупке нужно обратить внимание на комплектацию. В нее должны входить петли навесные и цельнолитые, компактные возвратные пружины, защелка «свободно/занято», деревянные или пластмассовые поддоны, система вентиляции и остальные заявленные в техническом паспорте детали.

Кроме того, туалетная кабина может иметь различные накопительные баки. Для городских нужд (кафе, автостоянка, стройплощадка) нужен бак максимальной емкости. Для дачи больше подойдет вариант с компактным биотуалетом.

Туалетная кабина своими руками

Если вы решили сделать туалетную кабину своими руками, необходимо учесть некоторые нюансы:

  1. Кабина должна располагаться вдали от источников питьевой воды минимум на 30 м.

  2. Туалет должен быть удален от жилого дома на расстояние от 12 м.

  3. Нужно учесть каким образом будет осуществляться очистка.

Проще всего построить простой туалет с выгребной ямой. Сначала выкапывается яма глубиной в 1,5-2 метра, стенки укрепляются досками, цементом или камнями. Сверху над выгребной ямой делается фундамент, и ставится сам туалетный домик. Он может быть из дерева, кирпича или шиферных листов.

С помощью такого сооружения можно легко решить проблему с туалетом на даче или в сельской местности, где нет центральной канализации.



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