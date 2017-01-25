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Для чего необходимы туалетные кабины?
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Бизнес — 25 Января 2017, 20:38
С каждыми поколением человечество все больше стремится к развитию цивилизации. Разве знали наши бабушки, что такое туалетная кабина? Еще пару десятков лет назад об этом даже не слышали, а сейчас для нас это не новшество, а необходимость.
Туалетные кабины – это, как правило, разборное переносное сооружение, которое можно установить где угодно. Они используются на дачах, производствах, на рынках, стройплощадках, парках, пляжах, при проведении разных территориальных мероприятий, где необходимо обеспечить простой доступ к туалету без наличия стандартного туалета. Удобны такие сооружения тем, что легко и быстро собираются на небольшой территории, не вызывают проблем в транспортировке и обслуживании.
Разновидность туалетных кабин
Зачастую туалетные кабины изготавливаются из пластика и металлических пластин размерами 1,1×1,1×2,0. Однако это зависит от модели и марки производителя.
Большую популярность имеют изделия из полиэтилена низкого давления. Этот материал является ударопрочным и универсальным по отношению температурных режимов. То есть его можно устанавливать при любой погоде и в любом помещении. Также туалетные кабины из такого полиэтилена не поддаются коррозии под воздействием ультрафиолета. Бывают кабины для выгребных ям, мобильные, дачные, универсальные, торфяные, усовершенствованные и другие.
При покупке нужно обратить внимание на комплектацию. В нее должны входить петли навесные и цельнолитые, компактные возвратные пружины, защелка «свободно/занято», деревянные или пластмассовые поддоны, система вентиляции и остальные заявленные в техническом паспорте детали.
Кроме того, туалетная кабина может иметь различные накопительные баки. Для городских нужд (кафе, автостоянка, стройплощадка) нужен бак максимальной емкости. Для дачи больше подойдет вариант с компактным биотуалетом.
Туалетная кабина своими руками
Если вы решили сделать туалетную кабину своими руками, необходимо учесть некоторые нюансы:
Проще всего построить простой туалет с выгребной ямой. Сначала выкапывается яма глубиной в 1,5-2 метра, стенки укрепляются досками, цементом или камнями. Сверху над выгребной ямой делается фундамент, и ставится сам туалетный домик. Он может быть из дерева, кирпича или шиферных листов.
С помощью такого сооружения можно легко решить проблему с туалетом на даче или в сельской местности, где нет центральной канализации.
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