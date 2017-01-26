26января 2017
четверг
|
Косметический ремонт
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Января 2017, 15:00
Через какое-то время после проведения ремонта, хозяева начинают обращать внимание на то, что покрытие изнашивается. Обои тускнеют, потолки теряют первозданный вид, краска растрескивается. Это говорит о том, что срочно нужно обновить обстановку.
Основная цель косметического ремонта в обновлении старых покрытий. Косметический ремонт не отнимет много времени. Косметический ремонт может сделать каждый. Однако нужно определится с последовательностью работ.
Перед тем, как приступить к косметическому ремонту, необходимо подготовить помещение.
Из помещения нужно будет вынести мебель. Иначе вся она будет испорчена разными составами. Дабы избежать этого просто мебель вскройте пленкой.
Любые ремонтные работы необходимо начинать с потолка. Пол должен быть защищен, если вы не собираетесь его отделывать. Можно задействовать гофрокартон. Расстелите его по всей поверхности. Не забудьте про плинтусы. Если их не нужно ремонтировать, то вскройте их скотчем.
После этого можете начинать избавляться от старых покрытий. Уберите старую краску и избавьтесь от обоев.
После того, как подготовка завершена, переходите к косметическим работам. Но перво-наперво решите, какой будет последовательность работ.
Вы можете брать за основу следующие принципы:
-начинайте работать сверху и заканчивайте внизу
-либо сначала делайте все самое грязное и переходите к чистым работам.
Как правило ремонт начинается с обновления покрытия на потолке и стенах, после этого работа перетекают к полу.
Однако, если отделка пола образует больше грязи, то к этому шагу переходят сразу после отделки потолка. После можно начинать отделку стен.
Установку плинтусов перенесите в самый конец работ.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -15 -17
вечером -11 -13 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры