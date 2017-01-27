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Канализационные трапы
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Бизнес — 27 Января 2017, 01:19
Многие люди стараются самостоятельно разработать дизайн ванной. Можно создать душевую оригинальной формы. Можно своими силами разработать поддон, однако для того, чтобы система работала нужно обустроить канализационный слив. Для этого можно использовать канализационный трап.
Отличаются трапы по типу используемого материала. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы.
Пластиковые. Можно заказать трапы канализационные этого типа. Они пользуются наибольшим спросом. Установка может выдержать большое давление, а также невосприимчива к агрессивным раздражителям. Отличается незначительной массой, что упрощает процесс установки. Просты в уходе и отличаются долговечностью. Трап идет в комплекте с сифоном. Этот элемент позволяет не пропускать различные ароматы в помещение. Решетка в верхней половине конструкции предотвращает прохождение крупных элементов в сток.
Чугунные трапы монтируются в промышленных организациях. Отличаются большим весом, что затрудняет процесс установки. К основным преимуществам можно отнести высокую изнашиваемость. Сегодня многие компании выпускают трапы с регулировкой размера. Можно размещать их не только в душе, но и в бассейне. Чугунные конструкции могут выдержать любые нагрузки.
Нержавейка для производства трапов используется часто. Как правило конструкции устанавливают в местах с высокими санитарными нормами. Вся конструкция изготавливается из стали, что упрощает установку. Обычно такие трапы можно увидеть в больницах, детсадах. Трапы разнятся и по таким показателям: -вертикальный отличается высокой пропускной способностью -горизонтальный можно устанавливать в любом помещении, сколько бы ни было этажей.
По форме трапы бывают круглые, квадратные и прямоугольные.
Составляющие у всех трапов одинаковые:
-корпус
-детали для герметизации
-сифон
-уплотнитель.
Особенности выбора. Подойти к покупке этой конструкции нужно ответственно, так как переустанавливать его будет непросто. Придется разбирать полы и убирать стяжку. При покупке обращайте внимание на размер изделия. В душевой можно установить трапы среднего размера. Материал не столь важен, обычно – это пластик. Но подойдет и нержавейка. Она более долговечна. Чугунные трапы никто в доме не размещает. Важно обратить внимание на размер и направление сточных вод.
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