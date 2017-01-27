Деловой английский

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Бизнес — 27 Января 2017, 16:30

Английский язык из года в год укрепляет свои позиции на рынке. Многие кандидаты на хорошие вакансии терпят неудачу из-за пробелов в изучении иностранных языков. Необходимость в знании иностранного языка возникает у тех, кто имеет большой опыт работы в компании. Большие нагрузки создают препятствия для изучения иностранного языка и собственного самообразования. Поэтому руководители некоторых предприятий прибегают к корпоративному обучению служащих.
Корпоративное образование http://www.acecorp.ru/ – это определенный курс занятий, разрабатываемый специальной для той или иной компании. Занятия проводятся как в самой компании, так и в языковом центре. Корпоративное образование имеет своей целью расширение словарной базы, получение навыков общения, расширение деловых контактов. Корпоративное образование, как правило, разрабатывается на базе современных программ. Многие курсы занятий рассчитаны как для группового обучения, так и индивидуального. Педагоги могут контролировать ситуацию по успеваемости в группе.
Плюсы корпоративного образования.
Изучение иностранных языков на корпоративном уровне пользуется спросом среди деловых людей, а все потому, что многие компании специально включают знание английского в соцпакет. Изучение иностранного языка позволит повысить уровень знаний, а также преодолевать преграды вместе с остальными сотрудниками. Таким образом создается сплоченная команда профессионалов. Корпоративное образование – это изучение английского языка с начального уровня.
Обычно сотрудники разбиваются на группы сообразно уровню знаний. Если учащиеся имеют определенный уровень знаний, то для них будет разработана специальная программа, которая позволит в сжатые сроки изучить язык.
Для отдельно взятой компании разрабатываются индивидуальные курсы занятий с учетом пожеланий.
Иностранные языки во многих больших и средних компаниях – это неотъемлемая часть стратегии развития персонала. С течением времени корпоративное образование претерпело кардинальные изменения. Ранее компании сами подыскивали подходящие им программы обучения. Однако сегодня языковые школы стараются привлечь внимание компаний тем типом обучения, который им подходит.
Никакого мгновенного эффекта ожидать от занятий не стоит – вам будут представлены знания, которые вы используете на свое усмотрение.

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