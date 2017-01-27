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Использование аргона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Января 2017, 19:50
Аргон – это соединение, не имеющее аромата и цвета. В химической таблице идет под 18 номером. В нормальных условиях существует в свободной форме, а не в виде химического соединения. В воздухе содержится 0,95 процентов этого газа. Можно найти его в морской воде и земле.
Аргон газ высокой чистоты стал открытием Джона Рэлея в 19 веке. Исследование ученого позволило сделать предположения, что есть разница между показателями плотности газа, сделанного двумя различными вариантами. Специалисты постановили, что в азоте содержится еще один газ. Позднее удалось выделить аргон. Элемент оказался самым инертным. Два химических соединения газа получаются путем реакции при пониженных температурах. Газ получается путем разделения воздуха на азот и кислород.
Использование.
Не стоит дорого и пользуется большим спросом в разных промышленных секторах. К примеру, можно обнаружить аргон в обычных лампочках. Ранее для этого применяли азот. Аргон востребован в металлургии и в схожих областях.
Преимущество использования аргона: позволяет предотвратить соединение металла с воздухом. Часто задействуется в медицинских целях. Аргоном стерилизуют инструменты и гидрокостюмы.
Химическое соединение не взрывается и безвредно для окружающих. Но большое его скопление в воздухе может стать причиной гипоксии, что приводит к потери сознания и головокружению. Нужно быть очень аккуратными с этим газом, потому что во время его нагревания поднимается и его давление.
В случае контакта с жидкостью с примесью этого элемента вероятно обморожение конечности. Когда газ попадает в глаза, то человек лишается зрения. Часто при использовании газа задействуют специальную одежду.
Утечка аргона влияет на физическое состояние человека. На промышленных предприятиях при работе с этим газом используют противогазы. Поэтому необходимо всегда следить за уровнем газа в воздухе.
Газ может быть трех разных сортов. Самый высший сорт используется для обработки титановых конструкций, а также нержавеющих сплавов. Для обработки алюминиевых соединений применяется первый сорт. Второй сорт задействуется для обработки жаропрочных конструкций. Чтобы сократить количество пор, сварка может проводится с использованием дополнительных элементов. При этом усиливаются функции защиты. А все потому, что чистый газ не может обеспечить защиту от влаги и грязи.
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