27
января 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Использование аргона

Использование аргона

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 27 Января 2017, 19:50

Аргон – это соединение, не имеющее аромата и цвета. В химической таблице идет под 18 номером. В нормальных условиях существует в свободной форме, а не в виде химического соединения. В воздухе содержится 0,95 процентов этого газа. Можно найти его в морской воде и земле.
Аргон газ высокой чистоты стал открытием Джона Рэлея в 19 веке. Исследование ученого позволило сделать предположения, что есть разница между показателями плотности газа, сделанного двумя различными вариантами. Специалисты постановили, что в азоте содержится еще один газ. Позднее удалось выделить аргон. Элемент оказался самым инертным. Два химических соединения газа получаются путем реакции при пониженных температурах. Газ получается путем разделения воздуха на азот и кислород.
Использование.
Не стоит дорого и пользуется большим спросом в разных промышленных секторах. К примеру, можно обнаружить аргон в обычных лампочках. Ранее для этого применяли азот. Аргон востребован в металлургии и в схожих областях.
Преимущество использования аргона: позволяет предотвратить соединение металла с воздухом. Часто задействуется в медицинских целях. Аргоном стерилизуют инструменты и гидрокостюмы.
Химическое соединение не взрывается и безвредно для окружающих. Но большое его скопление в воздухе может стать причиной гипоксии, что приводит к потери сознания и головокружению. Нужно быть очень аккуратными с этим газом, потому что во время его нагревания поднимается и его давление.
В случае контакта с жидкостью с примесью этого элемента вероятно обморожение конечности. Когда газ попадает в глаза, то человек лишается зрения. Часто при использовании газа задействуют специальную одежду.
Утечка аргона влияет на физическое состояние человека. На промышленных предприятиях при работе с этим газом используют противогазы. Поэтому необходимо всегда следить за уровнем газа в воздухе.
Газ может быть трех разных сортов. Самый высший сорт используется для обработки титановых конструкций, а также нержавеющих сплавов. Для обработки алюминиевых соединений применяется первый сорт. Второй сорт задействуется для обработки жаропрочных конструкций. Чтобы сократить количество пор, сварка может проводится с использованием дополнительных элементов. При этом усиливаются функции защиты. А все потому, что чистый газ не может обеспечить защиту от влаги и грязи.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода -2 -4
ночью -2 -4 утром -3 -5
Котировки
USD ЦБ РФ 59,6356 0.4867
EUR ЦБ РФ 64,0248 0.5994

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 