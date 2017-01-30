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Строительство в зимнее время
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Января 2017, 23:47
Если зима нагрянула во время строительных работ, то у вас есть три пути:
-заморозить работы до лучших времен
-остановить стройку на одном из этапов
-продолжать строить в любом случае.
Современные стройматериалы позволяют заниматься стройкой и в зимнее время, при этом качество работ не ухудшается.
Что же может помешать строительным работам?
-стройматериалы быстро мерзнут
-оборудование трудно запускается
-постоянно нужно прогревать рабочие поверхности
-погодные условия замедляют работу.
Помимо того, нужно помнить о тех людях, которые работают на стройке: замерзшие руки и многослойная одежда не дают точно производить движения.
Почему же строительные работы в зимний период не прекращаются?
-период сдачи объекта. Зимой можно построить дом, а летом приступить к отделке.
-в зимнее время строительные работы более экономичны. Сокращаются цены на строительные материалы, и это не отражается на качестве.
-заморозка стройки станет причиной дополнительных трат.
-использовать некоторые стройматериалы лучше именно в зимнее время. Деревянные дома лучше всего строить именно зимой.
Особенности стройки.
Котлован. Оптимальнее сделать его в осеннее время, зимой у вас ничего не получится. Допустим, щебень и песок хорошо укладываются, однако быстро мерзнут.
Фундамент. Водная часть при низких температурах перестает контактировать с другими элементами и раствор становится рыхлым. Как решить этот вопрос?
-специальные противоморозные смеси – они делают бетон лучше и предотвращают его замерзание.
-согревание тепловыми пушками. Используются на больших объектах.
-сокрытие поверхности для того, чтобы сохранить тепло, иначе бетон утратит полезные свойства.
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