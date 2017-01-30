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Ремонт кондиционирующей техники

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Бизнес — 30 Января 2017, 23:49

Кондиционеры дома работают по принципу центральных кондиционеров. Ремонт кондиционеров обходится дороже чем использование центральных установок. В зависимости от габаритов, кондиционер может понизить температуру одного помещения либо смежных с ним.
Пыль – это самый страшный враг кондиционеров на окнах. В результате снизятся показатели работы теплообменника, может выйти из строя вентилятор, загрязнятся фильтры. Тут уж без ремонта кондиционеров msk-comfort.ru никак не обойтись.
Основные составляющие кондиционера находятся в корпусе. Конденсатор находится с внешней стороны, испаритель - внутри. Компрессор и мотор системы запечатаны, их ремонтом может заниматься только профессионал. Можно провести поверхностный ремонт и постоянное техобслуживание оставит систему работоспособной. Если без капремонта никак не обойтись, то можно сэкономить, демонтировав кондиционер самостоятельно.
В зимнее время кондиционер должен быть хорошо защищен от внешнего воздействия. Либо демонтируйте систему, либо укройте специальной пленкой или крышкой.
Перед тем, как начать ремонт кондиционеров, выключите их. У домашних моделей кондиционеров есть два конденсатора. Они сохраняют энергию, даже при отключенном питании. Поэтому перед началом, выключите его и разрядите конденсатор. Найти расположение конденсатора, можно используя техпаспорт. Если не можете, обратитесь к специалисту.
Когда подготовитесь к ремонту кондиционера, определите, что должно быть сделано. Проанализируйте проблему и найдите решение.
Ремонт кондиционеров – это процедура очень ответственная, так как от нее зависит комфорт и уют в вашем доме, поэтому доверить ее решение лучше профессионалам.

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