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Что выбрать вейп или кальян?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Января 2017, 23:54
Вейп и кальян – это два популярных явления в сфере курения. Имеют как много общих, так и различных черт. Вейп – это относительное молодое направление, кальяны же может и не вызывают особого волнения, однако в своей нише держатся уверенно. кальянные в Москве – это известные всем точки сбора с постоянным кругом клиентов.
Вейп – это эволюционировавшая электронная сигарета, которую раньше позиционировали как аналог стандартным сигаретам. Время шло и возникали приспособления, которые обеспечивали больше пара. Так и возникли вейпы: испаритель, батарея и емкость для жидкости. Стоимость этих приспособлений зависит от их производительности. Особым спросом сегодня пользуются сборные конструкции – из необходимых составляющих собирается курительное средство. Сегодня вейпинг – это модный тренд, а не способ бросить курить, несмотря на то, что многие вейперы не курят табак.
С того времени, как появилось это модное направление, оно стало очень популярным в молодежной среде. Среди молодежи очень популярно выпускание дыма во время проезда на авто. Многие стараются собрать действительно мощные конструкции, уникальные в своем роде. Среди молодежи популярно утверждение, что они не курят, а парят.
Что касается курения кальяна – то это более классический и спокойный процесс. У кальяна есть определенный круг поклонников. Кроме того, курение кальяна не стремится оказать влияния на моду. Кальян продолжает оставаться актуальным, однако особого энтузиазма не вызывает.
У курения кальяна и вейпа есть немало общего: жидкость для кальянного табака и вейпа состоит из одинаковых элементов. Многие добавляют составы для вейпинга в кальян.
Сложно сказать однозначно, что же действительно вредно – составы похожи. В ходе курения вейпа не используется табачный лист, то есть нет никакого продукта горения табака.
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