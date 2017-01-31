Проигранный иск академика Хазина

Столичный арбитражный суд признал 23 января текущего года правоту компании ВауТ, которая является оператором торговых марок Россия Сити Пасс и Moscow Pass. Иск в суде был представлен одним из учредителей компании, членом Высшего Совета ЕР Андреем Хазиным. Все началось с громких заявлений, которые были сделаны академиком в прошлом году. Тогда он назвал представителей ВауТ самозванцами. Тогда же Хазиным был составлен иск к компании и подан в соответствующую судебную инстанцию. Иск был составлен не только против компании, но и против 46 Налоговой, а также своих партнеров соучредителей, чтобы было отменено решение, в котором он сам принимал участие. Однако в иске судом ему было полностью отказано.

Следует отметить, что доводы, приведенные истцом, не были приняты представителями суда. Их признали довольно странными, не имеющими отношения к сложившейся реальности. Представители ВауТ связывают неожиданный поступок Андрея Хазина с событиями, которые произошли в прошлом году в связи с запуском CityPass музейной картой. Тогда это мероприятие омрачилось скандалом. Компанию, собирающуюся выпускать в Питере и в Москве музейные карты, тогда обвинили в мошенничестве и краже. Следует отметить, что подобные карты существуют в таких крупнейших городах, как Нью-Йорк, Париж или же Амстердам, а также других крупнейших американских и европейских городах, привлекательных с туристической точки зрения.

Приобретая такую карту один раз за фиксированную стоимость, владелец получает оптом доступ к разным музеям или же другим достопримечательностям. Если покупать билеты по-отдельности в каждое из таких достопримечательностей, это обошлось бы туристу гораздо дороже. Несмотря на одобрение выпуска таких карт в России, вскоре выяснилось, что Russia CityPass является одной из сторон в споре между двумя юр. лицами. Поэтому введение тур. карт снова было отложено. На официальном портале Russia CityPass утверждается, что первой туристической картой Москвы и Питера занимается именно эта компания со дня возникновения в 2012 г. Однако, оказалось, будто руководитель компании Митяев служил организации Москва Пасс, которая зарегистрирована как собственность ООО ВауТ. Следует отметить, что и она готовилась к запуску в нашей стране подобных карт.

По утверждениям Митяева, он лишь консультировал ВауТ в течении трех месяцов и в никаких других трудовых отношения с ней не состоял. А исполнительный директор ВауТ - Кураков заявил тогда, что Митяев был руководителем проекта, а уволился он несколько недель назад, назвав причиной семейные обстоятельства. Он же утверждал, что все партнеры компании последовали за Митяевым. Именно тогда Хазин заявил, что был первым человеком в России, высказавшим идею выпуска таких карт. А проект, который был создан в Вау Т был плохим и быстро умер.

По утверждениям академика, никакие заседания в компании не проводились, а те персоны, которые сейчас пытаются представить компанию, назначены нелегальным путем. Завершая свое заявление перед прессой, он подчеркнул, что только узнал о действиях Вау Т и непременно займется этим делом.