«Прокат Машин»: в феврале стартует новая акция

В начале февраля московская компания «Прокат Машин» запустит акцию, получившую название «Зимняя пирамида скидок!». Размер скидки будет соотноситься со стоимостью авто.

Участники акции получат скидку 10% на прокат автомобилей эконом-класса, 20% — на средний класс. Аренда бизнес-класса обойдется дешевле на 30%. Помимо реальных скидок на автомобили в течение февраля арендаторов ждет дополнительный подарок: все накопления будут начисляться на бонусную карту в двойном размере.

Автомобили распределены следующим образом:

· Эконом-класс в «Прокате Машин» представлен KIA Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo Sedan и другими автомобилями.

· Средний класс: Skoda Octavia hatchback, Infiniti FX35, Audi A3 sedan, Audi A4, Mazda СХ7 и пр.

· Клиентам, которые предпочитают более элитные авто, доступны Mercedes-Benz S350 W221, BMW X5 E70xi, BMW X6, BMW 750LI, Porsche Cayenne Facelift, Porshe Panamera 4, Range Rover Sport 4WD, Infiniti FX 37, Infiniti QX56, Cadillac Escalade III, Lexus GS 350.

Автопарк компании состоит из машин 2014-2017 г.в. Изучить предложение можно по ссылке https://prokatmachin.ru/avtopark/.

Перечень услуг компании не ограничивается арендой. «Прокат Машин» организует трансфер авто в аэропорт или на ж/д вокзал, предоставит водителя, бесплатно оборудует машину GPS-навигатором и детским автокреслом.

В «Прокате Машин» отсутствует понятие залога за автомобиль и ограничение на пробег в пределах Московской области. Для постоянных клиентов доступны бонусные карты со скидкой 5 и 10%.

Несколько лет назад в перечне услуг компании появилась новая опция — «Желтое такси». Клиент, который решит воспользоваться данной услугой, получит в распоряжение полностью подготовленный Хендай Солярис желтого цвета со специальной символикой, желтыми номерами и лицензией. Машины подключены к системе «Яндекс.Такси».

«Прокат Машин» сотрудничает со многими индивидуальными предпринимателями, крупными таксопарками и предлагает партнерам массу выгодных интересных проектов.

Справка:

ООО «Прокат Машин» работает в Москве и Подмосковье с 2008 года. Офис компании находится по адресу: 107113, Россия, Москва, Маленковская, д.32, стр.3, 3 этаж. Подробная информация об услугах, автопарке и условиях аренды доступна по ссылке https://prokatmachin.ru/.

Контакты:

+7 (495) 603-33-19

+7 (915) 148-10-64

+7 (915) 148-03-06

sokolniki@prokatmachin.ru