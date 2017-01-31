Выбор шкафа-купе

Не знаете, какой шкаф-купе выбрать? Среди огромного предложения вариантов неопытному пользователю крайне сложно сделать выбор. Можно спросить совет у друзей и знакомых, но как показывает практика, они не всегда являются компетентными специалистами. Ещё один способ проконсультироваться — пообщаться с сотрудником реального или виртуального магазина. Но где гарантия, что он правдиво ответит на вопросы про особенности, а не захочет просто продать свою продукцию? Остаётся ещё один вариант — самостоятельно разобраться, как выбрать шкаф-купе, узнать, на что обратить внимание, и купить именно тот вариант, который подойдёт больше других.

Подробнее о разнообразии вариантов

Приступая к выбору, в первую очередь следует разобраться, какие виды шкафов-купе представлены на сегодняшний день на рынке. Всё многообразие вариантов условно можно разделить на несколько групп:

· встроенные. В шкафах-купе опору выполняют несущие поверхности помещения (стены и потолок). К ним крепится каркас из металлических направляющих, по которым движется дверь на роликах;

· корпусные шкафы-купе. Они состоят из единой конструкции: боковые стенки и задние, верхняя и нижняя поверхности, к которым крепятся полки и ящики.

Различают также виды шкафов-купе по форме. Они могут быть не только прямоугольные, но и угловые, радиусные.

Что нужно знать

Для начала спланируйте, где будет располагаться шкаф-купе. Современные производители предлагают даже создать 3Д-макет, показывающий, как мебель вписывается в имеющееся пространство. Это позволит определиться с размером шкафа-купе. Кроме того, следует учесть и другие параметры:

· типичная модель или под заказ;

· предполагаемый материал изготовления шкафов-купе. Самыми распространёнными являются: ДСП, ДМФ, натуральное дерево и др.;

· конфигурацию. В зависимости от размера шкаф-купе может быть одностворчатым или более просторным;

· тип открывания дверей. Это может быть рама, по которой движется конструкция на роликах или же монорельсе;

· металл, из которого изготовлены профили: сталь, алюминий или сплав;

· наличие декоративной отделки шкафа-купе.

Если подробно разобрать каждый из этих пунктов, можно заказать шкаф-купе, который максимально удовлетворит запросы конкретного человека.

Ключевые моменты

По сути, шкаф-купе — это конструкция, в которой распашные двери заменены на раздвижные. Традиционно его устанавливают в спальне и детской, поскольку основное его предназначение — скрывать от посторонних глаз не только текстильные принадлежности и одежду, но и изъяны помещения (трубы, неровности стены и проч.). Если же говорить про преимущества и недостатки шкафов-купе, то ключевые достоинства следующие:

· экономное использование имеющегося пространства. Они органично вписываются не только в просторные комнаты, но и в спальни с маленькой площадью;

· удобная и компактная система открывания дверей шкафов-купе позволяет более рационально задействовать имеющееся пространство;

· отсутствие лишних деталей корпуса предоставляет возможность реализовать оригинальные дизайнерские идеи;

· более выгодная стоимость в сравнении с традиционными моделями за счёт отсутствия корпуса, функции которого выполняют стены и потолок;

· минимальные сроки монтажа, поскольку отсутствует необходимость подгонять шкаф-купе, учитывая неровности стены или косой потолок. Встроенная мебель скрывает все недостатки;

· отсутствие необходимости передвигать изделие, когда нужно сделать ремонт.

Большой перечень преимуществ шкафа-купе не исключает возможные недостатки. Единственный нюанс, который может подпортить впечатление о них — недоброкачественная фурнитура изделия. Сэкономив на комплектующих, можно получить шкаф-купе, в котором двери быстро выйдут из строя. Если же перед вами качественная мебель, она прослужит долгие годы, радуя не только функциональностью, но и внешним видом.