31
января 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Выбор шкафа-купе

Выбор шкафа-купе

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 31 Января 2017, 19:52

Не знаете, какой шкаф-купе выбрать? Среди огромного предложения вариантов неопытному пользователю крайне сложно сделать выбор. Можно спросить совет у друзей и знакомых, но как показывает практика, они не всегда являются компетентными специалистами. Ещё один способ проконсультироваться — пообщаться с сотрудником реального или виртуального магазина. Но где гарантия, что он правдиво ответит на вопросы про особенности, а не захочет просто продать свою продукцию? Остаётся ещё один вариант — самостоятельно разобраться, как выбрать шкаф-купе, узнать, на что обратить внимание, и купить именно тот вариант, который подойдёт больше других.

Подробнее о разнообразии вариантов

Приступая к выбору, в первую очередь следует разобраться, какие виды шкафов-купе представлены на сегодняшний день на рынке. Всё многообразие вариантов условно можно разделить на несколько групп:

·         встроенные. В шкафах-купе опору выполняют несущие поверхности помещения (стены и потолок). К ним крепится каркас из металлических направляющих, по которым движется дверь на роликах;

·         корпусные шкафы-купе. Они состоят из единой конструкции: боковые стенки и задние, верхняя и нижняя поверхности, к которым крепятся полки и ящики.

Различают также виды шкафов-купе по форме. Они могут быть не только прямоугольные, но и угловые, радиусные.

Что нужно знать

Для начала спланируйте, где будет располагаться шкаф-купе. Современные производители предлагают даже создать 3Д-макет, показывающий, как мебель вписывается в имеющееся пространство. Это позволит определиться с размером шкафа-купе. Кроме того, следует учесть и другие параметры:

·         типичная модель или под заказ;

·         предполагаемый материал изготовления шкафов-купе. Самыми распространёнными являются: ДСП, ДМФ, натуральное дерево и др.;

·         конфигурацию. В зависимости от размера шкаф-купе может быть одностворчатым или более просторным;

·         тип открывания дверей. Это может быть рама, по которой движется конструкция на роликах или же монорельсе;

·         металл, из которого изготовлены профили: сталь, алюминий или сплав;

·         наличие декоративной отделки шкафа-купе.

 Если подробно разобрать каждый из этих пунктов, можно заказать шкаф-купе, который максимально удовлетворит запросы конкретного человека. 

Ключевые моменты

По сути, шкаф-купе — это конструкция, в которой распашные двери заменены на раздвижные. Традиционно его устанавливают в спальне и детской, поскольку основное его предназначение — скрывать от посторонних глаз не только текстильные принадлежности и одежду, но и изъяны помещения (трубы, неровности стены и проч.). Если же говорить про преимущества и недостатки шкафов-купе, то ключевые достоинства следующие:

·         экономное использование имеющегося пространства. Они органично вписываются не только в просторные комнаты, но и в спальни с маленькой площадью;

·         удобная и компактная система открывания дверей шкафов-купе позволяет более рационально задействовать имеющееся пространство;

·         отсутствие лишних деталей корпуса предоставляет возможность реализовать оригинальные дизайнерские идеи;

·         более выгодная стоимость в сравнении с традиционными моделями за счёт отсутствия корпуса, функции которого выполняют стены и потолок;

·         минимальные сроки монтажа, поскольку отсутствует необходимость подгонять шкаф-купе, учитывая неровности стены или косой потолок. Встроенная мебель скрывает все недостатки;

·         отсутствие необходимости передвигать изделие, когда нужно сделать ремонт.

Большой перечень преимуществ шкафа-купе не исключает возможные недостатки. Единственный нюанс, который может подпортить впечатление о них — недоброкачественная фурнитура изделия. Сэкономив на комплектующих, можно получить шкаф-купе, в котором двери быстро выйдут из строя. Если же перед вами качественная мебель, она прослужит долгие годы, радуя не только функциональностью, но и внешним видом.

 



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -7 -9
ночью -5 -7 утром -3 -5
Котировки
USD ЦБ РФ 60,1618 -0.1578
EUR ЦБ РФ 64,4333 0.0904

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 