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Выбор шкафа-купе
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Бизнес — 31 Января 2017, 19:52
Не знаете, какой шкаф-купе выбрать? Среди огромного предложения вариантов неопытному пользователю крайне сложно сделать выбор. Можно спросить совет у друзей и знакомых, но как показывает практика, они не всегда являются компетентными специалистами. Ещё один способ проконсультироваться — пообщаться с сотрудником реального или виртуального магазина. Но где гарантия, что он правдиво ответит на вопросы про особенности, а не захочет просто продать свою продукцию? Остаётся ещё один вариант — самостоятельно разобраться, как выбрать шкаф-купе, узнать, на что обратить внимание, и купить именно тот вариант, который подойдёт больше других.
Подробнее о разнообразии вариантов
Приступая к выбору, в первую очередь следует разобраться, какие виды шкафов-купе представлены на сегодняшний день на рынке. Всё многообразие вариантов условно можно разделить на несколько групп:
· встроенные. В шкафах-купе опору выполняют несущие поверхности помещения (стены и потолок). К ним крепится каркас из металлических направляющих, по которым движется дверь на роликах;
· корпусные шкафы-купе. Они состоят из единой конструкции: боковые стенки и задние, верхняя и нижняя поверхности, к которым крепятся полки и ящики.
Различают также виды шкафов-купе по форме. Они могут быть не только прямоугольные, но и угловые, радиусные.
Что нужно знать
Для начала спланируйте, где будет располагаться шкаф-купе. Современные производители предлагают даже создать 3Д-макет, показывающий, как мебель вписывается в имеющееся пространство. Это позволит определиться с размером шкафа-купе. Кроме того, следует учесть и другие параметры:
· типичная модель или под заказ;
· предполагаемый материал изготовления шкафов-купе. Самыми распространёнными являются: ДСП, ДМФ, натуральное дерево и др.;
· конфигурацию. В зависимости от размера шкаф-купе может быть одностворчатым или более просторным;
· тип открывания дверей. Это может быть рама, по которой движется конструкция на роликах или же монорельсе;
· металл, из которого изготовлены профили: сталь, алюминий или сплав;
· наличие декоративной отделки шкафа-купе.
Если подробно разобрать каждый из этих пунктов, можно заказать шкаф-купе, который максимально удовлетворит запросы конкретного человека.
Ключевые моменты
По сути, шкаф-купе — это конструкция, в которой распашные двери заменены на раздвижные. Традиционно его устанавливают в спальне и детской, поскольку основное его предназначение — скрывать от посторонних глаз не только текстильные принадлежности и одежду, но и изъяны помещения (трубы, неровности стены и проч.). Если же говорить про преимущества и недостатки шкафов-купе, то ключевые достоинства следующие:
· экономное использование имеющегося пространства. Они органично вписываются не только в просторные комнаты, но и в спальни с маленькой площадью;
· удобная и компактная система открывания дверей шкафов-купе позволяет более рационально задействовать имеющееся пространство;
· отсутствие лишних деталей корпуса предоставляет возможность реализовать оригинальные дизайнерские идеи;
· более выгодная стоимость в сравнении с традиционными моделями за счёт отсутствия корпуса, функции которого выполняют стены и потолок;
· минимальные сроки монтажа, поскольку отсутствует необходимость подгонять шкаф-купе, учитывая неровности стены или косой потолок. Встроенная мебель скрывает все недостатки;
· отсутствие необходимости передвигать изделие, когда нужно сделать ремонт.
Большой перечень преимуществ шкафа-купе не исключает возможные недостатки. Единственный нюанс, который может подпортить впечатление о них — недоброкачественная фурнитура изделия. Сэкономив на комплектующих, можно получить шкаф-купе, в котором двери быстро выйдут из строя. Если же перед вами качественная мебель, она прослужит долгие годы, радуя не только функциональностью, но и внешним видом.
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