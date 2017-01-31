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«СтройБезопасность» – лидер в области пожарной безопасности!
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Января 2017, 21:38
Обеспечение пожарной безопасности на предприятии – непосредственная обязанность руководства. Ответственный за ПБ должен организовывать персоналу обучение пожарно-техническому минимуму, проводить инструктаж с каждым новым сотрудником и регулярно проверять исправность противопожарного оборудования. Но даже незначительные несоответствия нормативам являются основанием для выписки штрафов при проверке пожарным инспектором. Компания «СтройБезопасность» предлагает помощь по устранению любых пожарных рисков и оформлению сопроводительной документации.
В штате ООО «СтройБезопасность» работает команда профессиональных расчётчиков и аналитиков. За годы работы специалисты получили бесценный опыт, позволяющий быстро ориентироваться на объекте и оперативно решать поставленные задачи.
Услуги компании «СтройБезопасность»
Сотрудники компании готовы проконсультировать клиентов в телефонном режиме по вопросам пожарной безопасности. В случае необходимости, специалист выезжает на объект для более детального изучения объекта. В компетенции «СтройБезопасность» следующие направления:
Компания «СтройБезопасность» предлагает качественное обучение сотрудников предприятий пожарно-техническому минимуму. Персонал может получить нужные знания в области пожарной безопасности, не отрываясь от работы, если воспользоваться предложением дистанционного обучения. По завершению программы, менеджеры компании отправляют удостоверение, подтверждающее прохождение теста. Этот документ является основанием для допуска сотрудников к работе на предприятии.pbsafety.ru
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