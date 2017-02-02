Все средства передвижения со временем совершенствуются, включая велосипеды. На современном рынке можно отыскать разнообразные модели, которые могут действительно удивить, одной из них является складной велосипед. Данная модель отличается характерным внешним видом. Давайте разберем, что такое компактный складной велосипед. Особенность заключается в объеме колес и длине баз. Разумеется, все преимущество заключается в возможности складывать его. Удобство использования складного велосипеда в городских условиях видны на лицо. Благодаря маленьким колесам удалось добиться максимальной маневренности, на этой модели гораздо проще сделать разворот. С помощью длинной трубки удалось добиться максимального комфорта высокому человеку. Это не значит, что только высокие могут садиться за него, рель может регулироваться.

Преимущества и достоинства

Покупая такую модель, вы получаете несколько важных преимуществ:

· быстрый разгон ;

· удобство и комфорт во время передвижения;

· компактность велосипеда.

Благодаря маленькому диаметру колес удается добиться быстрого разгона. Чем меньше колеса, тем проще вам будет входить в резкие повороты. Из-за наличия длинной базы высокий человек не будет выглядеть нелепо, сидя на нем. Низкая труба способна обеспечить комфорт и удобство во время езды, кроме того, будет легче спрыгнуть с велосипеда в случае опасной ситуации.

Данный вид велосипед характеризируется довольно компактными размерами. Пускай даже в разложенном, он все равно занимает достаточно мало места. С его помощью можно ездить на работу. Если задумали прогулку на велосипеде в другом городе, тогда его можно запросто перевезти в автомобиле.

Выбор велосипеда

Но, как выбрать складной велосипед, на что обращать внимание при выборе? Прежде всего, стоит смотреть на объем колес. Чем они меньше, тем проще будет на поворотах, но большой скорости достичь не удастся. Поэтому выбирать стоит в зависимости от предпочтений безопасности или максимальной скорости.

В нашем ассортименте доступны разнообразные модели. Вы можете выбрать велосипед с сплавом: это может быть алюминий или сталь. Кроме того, у нас доступны различные раскраски, поэтому можно найти идеальный вариант для женщины или ребенка. Для оформления заказа достаточно написать в интернет чате или позвонить по номеру, указанному на сайте интернет магазина.