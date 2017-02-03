Паркет как лучшее напольное покрытие

Сегодня хозяева квартир и домов хотят отделать своё жилище надёжным, безопасным и эстетическим материалом. Выбирая напольное покрытие, внимательный владелец задаётся вопросом: что лучше – паркет, ламинат или паркетная доска? Эти материалы отличаются составом, размером, способом монтажа и стоимостью. Наиболее дешёвым вариантом является ламинат, он состоит из нескольких слоёв, верхний из которых покрыт плёнкой или мебельной фольгой. От других видов покрытий он отличается более низкими характеристиками долговечности, теплопроводности, шумоизоляции.

Паркетная доска также состоит из нескольких слоёв, но из разных видов древесного сырья. Нижний пласт изготавливается из шпона или фанеры, средний – из хвойных сортов деревьев. Элитные натуральные ценные породы древесины применяют только для верхнего слоя, который во время производства покрывают лаком или маслом.

Натуральный паркет является наиболее дорогостоящим материалом. Он представляет собой цельную планку из ценных пород древесины. Современный паркет – это элитное и изысканное напольное покрытие, которое отличается длительным сроком службы и шикарно выглядит в интерьере. Разнообразие натуральных древесных оттенков и структуры этого материала позволяет применять его в различных направлениях дизайна интерьера: от классического до минимализма.

Основные преимущества материала

Как и любое другое напольное покрытие, современные паркетные полы имеют плюсы и минусы. Благодаря натуральному составу, это экологически чистый и безвредный материал. Кроме того, к основным достоинствам паркета относятся следующие характеристики:

· хорошая теплоизоляция (сохраняет тепло);

· высокая износоустойчивость (качественный материал противостоит мелким повреждениям и дефектам);

· долгосрочность использования (может прослужить несколько десятков лет при правильном уходе);

· эстетичность (существует множество вариаций художественной укладки досок, а также большое количество интересных оттенков);

· звукоизоляция (не создаёт специфический шум, в отличие от ламината и паркетной доски).

Для того чтобы точно определиться с выбором напольного покрытия, важно учитывать не только преимущества паркета, а и недостатки. К последним относятся высокая стоимость, необходимость бережного отношения, проблематичность восстановления ламелей при повреждении. Зная плюсы и минусы паркета, можно соотнести их с целью укладки напольного покрытия в помещении и выбрать подходящий вариант.

Где найти профессионалов по укладке

Главная особенность паркета – это природный древесный состав. Для его изготовления используют бук, дуб, берёзу, вишню, бамбук. Каждый вид древесины отличается показателями твёрдости, износоустойчивости и эстетическими характеристиками. Монтаж паркета – это очень трудоёмкий процесс, который требует тщательной подготовки основания, определения чёткого плана кладки, использования специальных соединительных средств.

Специфика устилки этого материала требует особых навыков и профессионализма, поэтому такое важное задание лучше доверить специалистам. Услугу современной укладки паркета можно заказать в компании «Спец Паркет Групп» на сайте Specgrup.ru. Это команда опытных профессионалов, которые имеют большой багаж знаний и навыков в монтаже натурального напольного покрытия. Они используют современные и надёжные средства для кладки паркета, поэтому вам не стоит опасаться повреждений или деформации досок.

«Источник: Specgrup.ru»