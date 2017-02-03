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МИЭЛЬ: первичное и вторичное жилье Подмосковья уравнялись в стоимости

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Бизнес — 3 Февраля 2017, 18:24

Квадратный метр в новостройках и жилье вторичного рынка Московской области теперь обойдутся потенциальным покупателям в 82 и 85 тысяч рублей соответственно. В отделе исследований ГК «МИЭЛЬ» проанализировали политику ценообразования на первичное и вторичное жилье. 

В течение последних семи лет стоимость вторичного жилья была значительно выше стоимости новостроек. В 2016 году эта разница минимизировалась.

 

В конце 2016 года квадратный метр в новостройках, расположенных на удалении до 30км от МКАД, обходился в 81,9 тыс. рублей. Стоимость же квадратного метра во вторичном жилье, расположенном в ближнем и среднем Подмосковье, составляла 84,5 тысяч рублей.

 

В конце 2015 года новостройки оценивались в 80 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичное жилье — в 89,5 тыс. рублей/кв. м. В нынешнем году разница в стоимости сократилась с 12% до 3%.

 

Генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина отмечает: «Сближению средней стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках в 2016 году способствовало значительное снижение стоимости объектов на регулярном рынке в условиях обострившейся конкуренции между первичным и вторичным рынками. При этом на рынке новостроек за последний год средневзвешенная цена выросла на 2%. Это связано с тем, что новых проектов выходило не так много, а в текущих проектах росла стадия строительной готовности и, как следствие, цены. К тому же новые проекты выходили преимущественно в ближайшей зоне от МКАД, что также сказывается на средневзвешенной цене».

 

«Никогда еще в современных условиях на рынке не было такой ситуации с ценами. Перед клиентом открывается широкий выбор вариантов: новый дом или старый сложившийся район, ремонт в соответствии со всеми пожеланиями семьи или возможность сразу же жить в квартире, ничего не меняя. В условиях практически равной цены за квадратный метр на первичном и вторичном рынках выбор остается за покупателем, который всегда прав», — считает Татьяна Саксонцева, управляющий партнер «МИЭЛЬ — Сеть офисов недвижимости».

 

В некоторых городах Подмосковья разница стоимости новостроек и квартир вторичного рынка остается существенной. Везде сохраняется тенденция к снижению цен на вторичное жилье.

 

Наибольшая вилка цен зафиксирована в г. Реутов: разница составляет 34%. В этом городе квадратный метр вторичного жилья обойдется в 120,5 тысяч рублей, а первичного — 89,9 тысяч рублей.

 

Источник: http://kvartira.miel.ru/.



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Справка:

Группа компаний «МИЭЛЬ» — одна из самых крупных и опытных сетевых компаний российского рынка недвижимости. Основанная в 1990 году, сегодня ГК «МИЭЛЬ» объединяет более 100 офисов на территории РФ и за рубежом.

 

Группа компаний «МИЭЛЬ» оказывает полный комплекс риэлторских услуг: покупка и продажа квартир на первичном и вторичном (регулярном) рынке, продажа загородной недвижимости, продажа коммерческой недвижимости, аренда городской, загородной и коммерческой недвижимости, операции с элитным жильем и с недвижимостью за рубежом. Также в рамках группы развивается инвестиционно-девелоперское направление деятельности.

 

Общий портфель проектов «МИЭЛЬ» составляет около 2 млн кв. м. Среди крупнейших проектов, в которых группа компаний принимала активное участие, — ЖК «Гранд Паркъ», «Приват-Сквер», «Академический», «Фьюжн Парк», микрорайоны «Волжский», «Юбилейный», «Красная горка» и другие.

 

Контакты:

Пресс-служба «МИЭЛЬ»

+7 (495) 777-33-77

pr@miel.ru



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