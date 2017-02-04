Современный домашний женский трикотаж - стильная, универсальная одежда

Гардероб современной женщины состоит вещей разного предназначения - стильной и элегантной одежды для работы, изысканной и роскошной для торжественных случаев, удобной и практичной для дома. Если на работе требуется соблюдать дресс-код, на официальных мероприятиях этикет, то дома хочется просто расслабиться, окунуться в атмосферу уюта и спокойствия. Поэтому многие представительницы прекрасного пола свой выбор останавливают на мягкой трикотажной домашней одежде.

Трикотаж приятен на ощупь, эластичен, обладает хорошей воздухопроницаемостью, не накапливает статическое электричество. Благодаря этому домашние вещи комфортны в носке, не растягиваются и идеально сидят на фигуре.



Домашний трикотаж от компании Текс-Плюс: красивый внешний вид, универсальность



В большом ассортименте женский домашний трикотаж представлен на сайте компании-производителя "Текс-Плюс" http://www.teks-plus.ru/. В коллекцию отечественного производителя входят стильные и интересные в дизайнерском исполнении модели. Продуманность фасонов, модные элементы и линии, использование немнущихся тканей, свидетельствуют о стремлении модельеров придать домашним изделиям привлекательный вид. А это – дополнительная сфера их использования. Сегодня трикотажные вещи, предназначенные для дома, выходят из установленных рамок, приобретают статус универсальных. В них можно выходить на улицу, посещать места отдыха и развлечений, осуществлять прогулки с детьми. Расширенный модельный ряд позволяет охватить разную возрастную категорию – продукция рассчитана как на юных леди, так и на дам в возрасте. Доступная стоимость позволяет за небольшие деньги приобрести товар высокого качества.

Наиболее востребованными и самыми актуальными вариантами женской домашней одежды являются:

Туники. За возможность скрыть недостатки фигуры или выгодно их подчеркнуть признаны и любимы дамами всех возрастов. Короткие и облегающие модели ярких расцветок импонируют молодым девушкам.

Костюмы. Популярны у женщин, предпочитающих носить их вместо халатов. Брюки и кофта с длинным рукавом хорошо согревают в холода. Ориентируясь на свои предпочтения, костюм можно приобрести любого цвета – голубого, серого, красного, черного. Для теплого периода весна-осень можно скомпоновать комплект из футболки с принтами и черных лосин, из туники в морском стиле и однотонных бридж, для жаркого лета – из симпатичного топа и коротких шорт.

Платья и сарафаны. Легкие и удобные трикотажные изделия, в которых юные девушки и молодые женщины, какой бы домашней работой ни занимались, всегда выглядят стильно и привлекательно. Учитывая особенности фигуры, приобрести можно платье прилегающего или расклешенного силуэта, мини или миди длины. Модели, выполненные из тканей с цветочными мотивами, контрастными вставками, подходят также для походов в гости.



Домашний трикотаж: традиционный, деликатный





Халаты. Для женщин, привыкших соблюдать традиции во всем, истинным хранительницам домашнего очага, неизменной домашней одеждой были и остаются халаты. Для дам старшего поколения - это изделия классических моделей - с воротником-шалькой и запахом, с карманами и центральной застежкой на пуговицах. Для молодежи предусмотрены более современные, укороченные модели с рюшами, декоративными замками-молниями, оригинальными принтами, контрастными отделками.

Пижамы. Полноценный ночной отдых обеспечивают правильно подобранные пижамы. Зимой хорошо согревают длинные изделия из футера, для периода межсезонья предназначены облегченные модели из кулирки, для жары - легкие комплекты из хлопчатобумажной ткани.

Ночные сорочки. Они являются самым деликатным видом домашней трикотажной одежды. Какой модели отдать предпочтение – свободной или обтягивающей, длинной или короткой, с глубоким вырезом декольте или с глухой горловиной, решать самой женщине. Главное, чтобы ей было удобно и комфортно.

Любимые вещи прослужат долго, если за ними правильно ухаживать. Стирку домашнего трикотажа следует производить при температуре не более 40 градусов, в щадящем режиме, специальными средствами, в состав которых не входит отбеливатель.