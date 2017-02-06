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Недвижимость острова Корфу: преимущества покупки

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Бизнес — 6 Февраля 2017, 12:55

Если вас интересуют частные дома и квартиры в Греции, но финансовые возможности не позволяют приобрести такое имущество в Афинах, Салониках или на Родосе, то рекомендуем обратить внимание на недвижимость, расположенную на территории Корфу.

Дело в том, что для этого острова характерно множество достоинств. Он располагает прекрасной транспортной и туристической инфраструктурой, предоставляя всем жителям и гостям немало возможностей для идеального отдыха.

Более того, по вышеупомянутым параметрам Корфу практически не уступает таким гигантам туризма как Крит и Халкидики. Причем речь идет как о шикарных пляжах и отелях, так и о всевозможных исторических памятниках. Потому, если вы хотите расслабиться и получить удовольствие в максимально непринужденной обстановке, то Корфу станет для вас идеальным решением.


Картинки по запросу apartment greece corfu

К тому же если вы являетесь обеспеченным человеком и имеете возможность купить недвижимость в Греции, то перед вами открываются еще более интересные перспективы. Приобретя квартиру или дом на острове Корфу, вы сможете наслаждаться здешним климатом в любое время на протяжении всего года.

А если по тем или иным причинам вы захотите покинуть это уютное гнездышко, то без проблем сможете сдать имущество в аренду. Количество туристов, ежегодно посещающих Корфу, попросту зашкаливает, а значит, пустовать жилище уж точно не будет.

Не стоит забывать и о том, что приобретение недвижимости в Греции (в том числе и на вышеупомянутом острове) – это одно из обязательных условий для получения местного гражданства, а также законный повод для последующего пребывания в других европейских странах. Для многих людей этот фактор чрезвычайно привлекателен, и этот факт удивления не вызывает.

 Какая недвижимость в Греции пользуется наибольшим спросом?

Если вы планируете купить недвижимость на Корфу, то наверняка удивитесь разнообразию предлагаемых вариантов. Виллы и коттеджи на берегу моря, частные дома в курортных поселках, презентабельные квартиры в новостройках – выбор весьма обширен. К тому же с каждым годом предложение становится еще более разнообразным.

Однако на что следует обратить внимание в первую очередь? Если вам по душе современные и дорогие квартиры, то купите недвижимость в городе Керкира. Если у вас более скромные намерения, то домики в расположенных неподалеку поселках наверняка придутся вам по вкусу. В последнем случае оптимальным выбором станет недвижимость в таких населенных пунктах как Дасья, Аликес и Канони. Впрочем, других вариантов также хватает.

При любом раскладе вы останетесь довольны приобретенным имуществом. Ведь квартиры и дома в Греции – это действительно востребованная недвижимость, и такое утверждение останется актуальным еще немало лет.

 



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