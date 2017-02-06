Стандартпарк: все для потребителя

Стандартпарк – это огромнейший 16-ти летний опыт по благоустройству придомовых территорий. Основным направлением деятельности компании является оснащение территорий домов, городских улиц, парковых зон и т.д. качественными водоотводящими и дренажными системами.





Наряду с производством качественных систем водоотведения предприятие занимается еще продажей и производством продукции других торговых груп, например:

канализационных люков;

грязезащитных систем;

насосного оборудования;

технических средств для организации безопасного дорожного движения и обустройства парковок;

геоматериалов;

материалов для сооружения лестниц и решетчатых настилов;

оборудования, комплектующих, добавок и красителей, материалов и форм для изготовления бетонных изделий (тротуарной плитки, брусчатки и т.д.).

Исходя из разнообразия и ассортимента производимой продукции, можно с уверенностью сказать, что компания Стандартпарк стоит на страже благоустройства. Решая вопросы достижения чистоты и ухоженности территории, ее современные изделия избавляют от грязи, слякоти и излишней воды.

Производственные мощности компании

Одним из основных преимуществ компании является то, что она не просто реализует товары, но и самостоятельно их производит. А это немаловажный плюс, который влияет и на качество производимой продукции, и на ее цену, являющуюся очень конкурентной.

Стоит сказать, что именно Стандартпарк стал первым производителем инновационных систем водоотведения и дренажа, а также первооткрывателем в производстве бетонных изделий методом вибропрессования.

Сегодня это уже несколько заводов, которые выпускают широчайший ассортимент высококачественной продукции. Каждое производство, где прекрасно совместились мировое качество, точность и русское трудолюбие, оснащено современным инновационным оборудованием. На предприятии работают только высокопрофессиональные специалисты, которые стараются слушать потребителей и производить продукцию, исходя из их требований и запросов.

Кроме производственных мощностей, это еще и логистические центры, отвечающие за комплектацию продукции, личное конструкторское бюро.

Отметим и то, что Стандартпарк является производством, сертифицированным согласно всем мировым стандартам.

Сервис – неотъемлемая часть качественного сотрудничества с клиентами

Отличительной чертой компании также является и развитая система сервисов. Имеется ввиду, что предприятие не просто производит и реализует свою продукцию, но и предоставляет полный комплекс сервисных услуг, в которые входят:

составление проекта технических решений отвода поверхностных вод с вашего участка;

создание эскизного проекта технического решения;

грамотный и точный расчет создания инженерно-коммуникационных систем;

расчет технического решения канализационной системы;

расчет технических решений обустройства грязезащитной системы;

пусконаладочные работы приобретенного оборудования;

при покупке производимых компанией устройств она осуществляет строительно-монтажные работы на объектах и т.д.

Преимущества компании

Основное и самое главное преимущество компании Стандартпарк в том, что она полностью ориентирована на клиента и максимально соответствует его требованиям. Т.е. потребности заказчика она ставит гораздо выше своих.

Кроме того, успешная работа предприятия - это 16-тилетняя база, сформировавшаяся на таких принципах, как: командная работа, честность, креативность, инновационность, ответственность, профессионализм и клиентоориентированность. Обращайтесь в любое время - http://www.standartpark.ru/.