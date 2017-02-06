понедельник
|
Стандартпарк: все для потребителя
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 6 Февраля 2017, 12:57
Стандартпарк – это огромнейший 16-ти летний опыт по благоустройству придомовых территорий. Основным направлением деятельности компании является оснащение территорий домов, городских улиц, парковых зон и т.д. качественными водоотводящими и дренажными системами.
Наряду с производством качественных систем водоотведения предприятие занимается еще продажей и производством продукции других торговых груп, например:
Исходя из разнообразия и ассортимента производимой продукции, можно с уверенностью сказать, что компания Стандартпарк стоит на страже благоустройства. Решая вопросы достижения чистоты и ухоженности территории, ее современные изделия избавляют от грязи, слякоти и излишней воды.
Производственные мощности компании
Одним из основных преимуществ компании является то, что она не просто реализует товары, но и самостоятельно их производит. А это немаловажный плюс, который влияет и на качество производимой продукции, и на ее цену, являющуюся очень конкурентной.
Стоит сказать, что именно Стандартпарк стал первым производителем инновационных систем водоотведения и дренажа, а также первооткрывателем в производстве бетонных изделий методом вибропрессования.
Сегодня это уже несколько заводов, которые выпускают широчайший ассортимент высококачественной продукции. Каждое производство, где прекрасно совместились мировое качество, точность и русское трудолюбие, оснащено современным инновационным оборудованием. На предприятии работают только высокопрофессиональные специалисты, которые стараются слушать потребителей и производить продукцию, исходя из их требований и запросов.
Кроме производственных мощностей, это еще и логистические центры, отвечающие за комплектацию продукции, личное конструкторское бюро.
Отметим и то, что Стандартпарк является производством, сертифицированным согласно всем мировым стандартам.
Сервис – неотъемлемая часть качественного сотрудничества с клиентами
Отличительной чертой компании также является и развитая система сервисов. Имеется ввиду, что предприятие не просто производит и реализует свою продукцию, но и предоставляет полный комплекс сервисных услуг, в которые входят:
Преимущества компании
Основное и самое главное преимущество компании Стандартпарк в том, что она полностью ориентирована на клиента и максимально соответствует его требованиям. Т.е. потребности заказчика она ставит гораздо выше своих.
Кроме того, успешная работа предприятия - это 16-тилетняя база, сформировавшаяся на таких принципах, как: командная работа, честность, креативность, инновационность, ответственность, профессионализм и клиентоориентированность. Обращайтесь в любое время - http://www.standartpark.ru/.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -15 -17
вечером -20 -22 ночью -24 -26
Котировки
Партнеры