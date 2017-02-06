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Новые фасады Петербурга или особенности дизайна новостроек

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Бизнес — 6 Февраля 2017, 13:37

Новостроек с безликими фасадами в Петербурге больше нет. При проектировании каждого жилого комплекса застройщики используют тот или иной декор. Наибольший арсенал архитектурных приемов и отделочных материалов применяется при строительстве жилья уровня «бизнес» и выше.

Большие возможности новых технологий

Особого внимания заслуживают новостройки, расположенные на красных линиях главных городских улиц и набережных. В таких объектах застройщики проектируют фасады не только так, чтобы гармонично «встроить» здание в существующий городской пейзаж, но и чтобы максимально использовать потенциал расположения. Например, в жилом комплексе «Пять звезд», который строится рядом с Полюстровским прудом, будет витражное панорамное остекление. Проектировщики продумали планировку квартир в этой новостройке бизнес-класса таким образом, чтобы из наибольшего количества жилых помещений открывался вид на воду. На последних этажах этой новостройки будут двухуровневые мансардные квартиры.

Для декоративных целей при устройстве фасадов используются разнообразные материалы:

  • алюминиевые панели;
  • металлические решетки;
  • клинкерная плитка;
  • декоративная штукатурка;
  • натуральный камень.

«Эконом» не приговор

Сегодня архитекторы используют оригинальные приемы даже при строительстве панельных домов эконом-класса. Например, в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе будут применяться плиты различных цветов. Окраска плит и нанесение фактуры на панельные блоки производится в заводских условиях.

Фасады панельных домов в этом проекте — не просто красивая «одежда». Под декоративной штукатуркой внешних стен укладывается теплоизоляционный материал. Благодаря бесшовным технологиям естественные теплопотери снижаются почти на треть. Таким же образом утепляются фасады в жилом комплексе Cinema в Калининском районе.

Все чаще проектируются дома с переменной этажностью. Этот прием позволяет «убить двух зайцев» — новостройки выглядят оригинально, а территория во дворах получает максимальное количество естественного освещения.

Технологии монолитного строительства расширяют архитектурные возможности. Фасады таких новостроек могут быть криволинейными. Увеличиваются и варианты планировочных решений. Например, в квартирах монолитных домов могут быть комнаты с эркерами.

Каких фасадов в Петербурге не бывает

При проектировании новых жилых комплексов застройщики должны согласовывать свои планы с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Если строительство или реконструкция жилого здания проводится в охранной зоне города, то необходимо одобрение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Например, в центре Петербурга на фасадах домов не должно быть спутниковых антенн, кондиционеров. При реконструкции зданий камнем преткновения может стать даже белый цвет оконных рам.

В новых спальных районах мегаполиса таких жестких ограничений нет. Однако застройщики стараются использовать традиционные для архитектуры Петербурга цвета: желтый, коричневый, зеленый. Под негласным запретом остаются яркие оттенки красного, розового и синего.



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