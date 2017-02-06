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Портал Квартап: место встречи покупателя и продавца недвижимости изменить нельзя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Февраля 2017, 13:38
На kvartup.ru можно найти квартиру своей мечты и осуществить выгодное инвестирование. Квартап создал уникальный современный проект, где с помощью нового, не имеющего аналогов формата объявлений о покупке, продаже или аренде недвижимости можно получить доступ к самой информативной базе актуальных объектов.
Основной целью создания проекта Квартап является взаимовыгодное сотрудничество клиентов, которым необходимо совершать сделки с недвижимостью, с профессионалами на этом рынке. На ресурсе совершенно бесплатно всем участникам процесса предоставляется возможность размещать свои объявления. Недвижимость здесь можно покупать, продавать, сдавать в аренду и получать бесплатные консультации при необходимости.
Отличный дизайн сайта, удобная навигация и меню на kvartup.ru помогут быстро осуществлять поиск необходимых вариантов. Специально для покупателей создана огромная база, в которой обязательно найдется квартира или другая искомая недвижимость. Свежие объявления просматривать на портале Квартап очень просто, благодаря удобному расширенному поиску и специально созданным функциям.
В разделе Квартап объявлений, который организован для покупателей различных объектов, появилась уникальная возможность узнать полную информацию о понравившемся варианте: заключение специалистов о его состоянии, дополнительные фотографии, бесплатная консультация дизайнера или строителя. Если возникнет необходимость выполнить дизайн или осуществить ремонт в помещении, можно воспользоваться услугами специалистов с большим опытом.
Квартап – до мелочей продуманный сайт. Недвижимость здесь могут продавать как собственники, так и риелторы, бесплатно размещая свои предложения без ограничения в количестве. Продавать или арендовать недвижимость на таком ресурсе очень удобно благодаря созданному для этих целей функционалу и дополнительным услугам. С помощью профессиональных дизайнеров и строителей предоставляется возможность создать объявление, которое максимально отражает покупательские запросы, что позволит максимально ускорить процесс его реализации. Все Квартап-объявления для быстрого продвижения размещаются первыми на сайте в специальном разделе и выделяются цветными значками.
Для дизайнеров и строителей услуга Квартап предоставляет возможность сделать бесплатную рекламу своей фирмы, а также она поможет найти потенциальных клиентов, которые нуждаются в подобном сервисе.
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