Страна потомков майя – Мексика

Мексика - место, где когда-то построили свою цивилизацию майя и ацтеки, а сейчас живут невероятно жизнерадостные люди. Государственный язык в стране – испанский. Сезон дождей длится с начала мая и по октябрь.



Где остановиться



Все отели в Мексике имеют стандартную пятизвездочную классификацию.

- Отели с тремя звездами предусматривают круглосуточное обслуживание номеров, а также наличие джакузи, бассейна и песчаного пляжа, бара и ресторана. Постояльцам предложат заняться дайвингом, яхтингом и серфингом.

- Гостиницы категории Granturismo предоставляет отдых люкс-класса. В распоряжении клиентов будут даже вертолетные площадки.

- Для бюджетного туриста предусмотрены недорогие гостиницы и хостелы.



Экскурсии и достопримечательности



Бронируйте туры в Мексику, чтобы своими глазами увидеть сооружения древних цивилизаций: заброшенные города Тула и Теотиуакан, храм Пернатого змея, пирамиду в Чопула, город Чичен-Ица и комплекс Монте-Альбан.

• Тулум расположен на востоке полуострова Юкатан. Здесь вы найдете индейскую деревню - руины древнего поселения майя. На этой же территории находится и развлекательная зона для туристов. В городе множество чудесных пляжей и комфортабельных гостиниц.

• Чичен-Ица. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО имеет интересную историю, а потому не оставит равнодушным ни одного посетителя.

• Дворец изящных искусств в Мехико был построен с участием лучших архитекторов и художников. Кроме оперных и балетных постановок, здесь можно увидеть две музейные экспозиции.



Мексиканская кухня



Многие рецепты мексиканской кухни пришли из далекой древности. На международной конференции ООН в Кении национальная кухня Мексики была объявлена частью культурного наследия ЮНЕСКО.

• Энчилада – мягкая лепешка с курицей, мясом и фасолью, политая сырным соусом.

• Буррито – мясной пирог в виде рулетика.

• Сальса – острый соус, приготовляемый на основе томатов, чили, лука, чеснока и приправ.

• Гуакамоле – соус из авокадо с помидорами, перцем и луком.

• Фахита – блюдо из говядины, обжаривается на гриле.

• Соус Turkey mole – фирменное блюдо. Он состоит из томатов, нескольких сортов чили, арахиса, миндаля, шоколада, лука и чеснока.

• Текила и горячий шоколад также имеют мексиканское происхождение.

Экзотические фрукты Мексики: папайя, гуава, манго, ананасы. Практически любое мексиканское блюдо не обходится без перца чили и фасоли.



Мексика отлично подходит как для семейного, так и для активного отдыха. Здесь на высоком уровне развита туристическая инфраструктура, есть широкий выбор элитного и бюджетного жилья.

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