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Страна потомков майя – Мексика

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Бизнес — 6 Февраля 2017, 13:41

Мексика - место, где когда-то построили свою цивилизацию майя и ацтеки, а сейчас живут невероятно жизнерадостные люди. Государственный язык в стране – испанский. Сезон дождей длится с начала мая и по октябрь.

Где остановиться

Все отели в Мексике имеют стандартную пятизвездочную классификацию.
- Отели с тремя звездами предусматривают круглосуточное обслуживание номеров, а также наличие джакузи, бассейна и песчаного пляжа, бара и ресторана. Постояльцам предложат заняться дайвингом, яхтингом и серфингом.
- Гостиницы категории Granturismo предоставляет отдых люкс-класса. В распоряжении клиентов будут даже вертолетные площадки.
- Для бюджетного туриста предусмотрены недорогие гостиницы и хостелы.

Экскурсии и достопримечательности

Бронируйте туры в Мексику, чтобы своими глазами увидеть сооружения древних цивилизаций: заброшенные города Тула и Теотиуакан, храм Пернатого змея, пирамиду в Чопула, город Чичен-Ица и комплекс Монте-Альбан.
• Тулум расположен на востоке полуострова Юкатан. Здесь вы найдете индейскую деревню - руины древнего поселения майя. На этой же территории находится и развлекательная зона для туристов. В городе множество чудесных пляжей и комфортабельных гостиниц.
• Чичен-Ица. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО имеет интересную историю, а потому не оставит равнодушным ни одного посетителя.
• Дворец изящных искусств в Мехико был построен с участием лучших архитекторов и художников. Кроме оперных и балетных постановок, здесь можно увидеть две музейные экспозиции.

Мексиканская кухня

Многие рецепты мексиканской кухни пришли из далекой древности. На международной конференции ООН в Кении национальная кухня Мексики была объявлена частью культурного наследия ЮНЕСКО.
• Энчилада – мягкая лепешка с курицей, мясом и фасолью, политая сырным соусом.
• Буррито – мясной пирог в виде рулетика.
• Сальса – острый соус, приготовляемый на основе томатов, чили, лука, чеснока и приправ.
• Гуакамоле – соус из авокадо с помидорами, перцем и луком.
• Фахита – блюдо из говядины, обжаривается на гриле.
• Соус Turkey mole – фирменное блюдо. Он состоит из томатов, нескольких сортов чили, арахиса, миндаля, шоколада, лука и чеснока.
• Текила и горячий шоколад также имеют мексиканское происхождение.
Экзотические фрукты Мексики: папайя, гуава, манго, ананасы. Практически любое мексиканское блюдо не обходится без перца чили и фасоли.

Мексика отлично подходит как для семейного, так и для активного отдыха. Здесь на высоком уровне развита туристическая инфраструктура, есть широкий выбор элитного и бюджетного жилья.



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