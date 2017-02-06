Ремонт автобусов и грузовиков в надежных руках

Надежная работа автомобильной техники напрямую зависит от качественного и своевременного технического обслуживания. Особенно это актуально для таких транспортных средств как автобусы и грузовики. Этот факт обусловлен тем, что такие транспортные средства часто эксплуатируются в суровых условиях, что приводит к поломкам.

Техническое обслуживание от ООО «ЯрКамп»

Вышеперечисленные виды транспорта наиболее часто используются транспортными компаниями. В случае несвоевременного обслуживания существует риск получения штрафных санкций, а также потери клиентов. Поэтому исправность грузовой и пассажирской техники должна стать приоритетным направлением любой организации, занимающейся перевозкой людей, так как это является гарантией безопасности пассажиров, сохранности грузов и своевременного оказания транспортных услуг.

Свои услуги по техническому обслуживанию грузовиков и автобусной техники в Санкт-Петербурге предоставляет технический центр «ЯрКамп». Компания работает в сфере ТО более 7-ми лет и за это время успела приобрести известность как предприятие, оказывающее только высококачественные услуги. В этом помогает огромный опыт обслуживания и ремонта пассажирского и грузового транспорта, а также профессиональный коллектив и наличие современного оборудования, что позволяет выполнять работы любого уровня сложности. В перечень оказываемых услуг входит широкий спектр работ по техобслуживанию и ремонту ходовой части, тормозной системы и прочего оборудования. Более подобную информацию о предоставляемых услугах можно найти на сайте http://www.buspiter.ru/garantijjnoe-obsluzhivanie-i-remont.html.

Преимущества сотрудничества

Каждому клиенту компании гарантируется:

отсутствие очередей на любые виды ремонтных работ, что позволит минимизировать материальные потери, связанные с простоем транспортного средства;

несколько вариантов оплаты (доступна как предварительная, так и оплата по завершению работ);

контроль за расходами вашей компании;

оперативное выполнение работ;

индивидуальный подход;

гибкая ценовая политика;

система скидок, постоянные клиенты имеют возможность сэкономить до 40%.

Где располагается данная организация?

ООО «ЯрКамп» обосновалось в городе Санкт-Петербург, на улице Литовской, в непосредственной близости от метро Лесная. Найти точные координаты компании можно на ее официальном сайте.