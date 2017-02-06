понедельник
|
Ремонт автобусов и грузовиков в надежных руках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 6 Февраля 2017, 13:42
Надежная работа автомобильной техники напрямую зависит от качественного и своевременного технического обслуживания. Особенно это актуально для таких транспортных средств как автобусы и грузовики. Этот факт обусловлен тем, что такие транспортные средства часто эксплуатируются в суровых условиях, что приводит к поломкам.
Техническое обслуживание от ООО «ЯрКамп»
Вышеперечисленные виды транспорта наиболее часто используются транспортными компаниями. В случае несвоевременного обслуживания существует риск получения штрафных санкций, а также потери клиентов. Поэтому исправность грузовой и пассажирской техники должна стать приоритетным направлением любой организации, занимающейся перевозкой людей, так как это является гарантией безопасности пассажиров, сохранности грузов и своевременного оказания транспортных услуг.
Свои услуги по техническому обслуживанию грузовиков и автобусной техники в Санкт-Петербурге предоставляет технический центр «ЯрКамп». Компания работает в сфере ТО более 7-ми лет и за это время успела приобрести известность как предприятие, оказывающее только высококачественные услуги. В этом помогает огромный опыт обслуживания и ремонта пассажирского и грузового транспорта, а также профессиональный коллектив и наличие современного оборудования, что позволяет выполнять работы любого уровня сложности. В перечень оказываемых услуг входит широкий спектр работ по техобслуживанию и ремонту ходовой части, тормозной системы и прочего оборудования. Более подобную информацию о предоставляемых услугах можно найти на сайте http://www.buspiter.ru/garantijjnoe-obsluzhivanie-i-remont.html.
Преимущества сотрудничества
Каждому клиенту компании гарантируется:
Где располагается данная организация?
ООО «ЯрКамп» обосновалось в городе Санкт-Петербург, на улице Литовской, в непосредственной близости от метро Лесная. Найти точные координаты компании можно на ее официальном сайте.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -15 -17
вечером -20 -22 ночью -24 -26
Котировки
Партнеры