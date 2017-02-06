06
февраля 2017
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Отличные решения для коттеджей и квартир

Отличные решения для коттеджей и квартир

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 6 Февраля 2017, 13:44

 


Лучше всего оформлять пространство дома мебелью, сделанной по индивидуальным эскизам. Современные магазины переполнены готовыми гарнитурами, но ни один из них не подойдёт для вашего дома на 100%. К тому же, даже если мебель вам понравится, то никто не даст гарантию на сроки её службы, т.к. потоковые фабрики используют для производства мебели дешевые материалы. В итоге вместо стильной и качественной мебели вы получаете изделия низкого качества. Поможет этого избежать компания «МебЭстет». Она предлагает отличные решения для спален, гостиных и прихожих. Вся мебель производится по индивидуальным замерам и проектам.

Преимущества мебели на заказ

Желание обзавестись эксклюзивным интерьером – не единственное, что подвигает на людей к заказу гарнитуров по индивидуальным замерам. Мебель, сделанная персонально для вас, обладает следующими преимуществами:

  • высокой скоростью реализации;
  • идеальными размерами;
  • надежным функционалом;
  • стилистической и цветовой выдержанностью;
  • подходящей для конкретной комнаты формой.

Скорость реализации мебели на заказ напрямую зависит от сложности эскизов, но она редко занимает больше месяца. Как только проект получен, мастера фабрики начинают его воплощать в жизнь. Размеры каждого изделия и элементов декоративной отделки рассчитываются заранее. Для этого мастера замеряют комнату, в которой будет установлен гарнитур, а затем соотносят с габаритами изделия декор. Слишком глубокая резьба или слишком крупные вставки могут испортить общий вид мебели и нарушить дизайнерскую гармонию.

Цветовая гамма подбирается с учётом существующего дизайн-проекта или фотографий оформления комнаты. Тоже относится и к стилистике мебели. Функциональность изделий обеспечивает качественная европейская фурнитура.

Можно ли заказывать мебель для малогабаритных квартир?

Эксклюзивные гарнитуры для небольшого жилья решают сразу 2 задачи. Во-первых, они позволяют использовать существующие жилое пространство по полной. Мастера компании «МебЭстет» смогут укомплектовать их различными выдвижными механизмами, что позволит сделать её эксплуатацию более комфортной. Во-вторых, качество самих материалов будет на высоте. Вам не нужно переживать о том, что полки сломаются под нагрузкой или декоративные элементы случайно отлетят. Вся мебель сделана из натурального дерева, что гарантирует её устойчивость к любым нагрузкам.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода -15 -17
вечером -20 -22 ночью -24 -26
Котировки
USD ЦБ РФ 59,3137 -0.6721
EUR ЦБ РФ 63,8156 -0.9151

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 