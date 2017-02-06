Отличные решения для коттеджей и квартир

Лучше всего оформлять пространство дома мебелью, сделанной по индивидуальным эскизам. Современные магазины переполнены готовыми гарнитурами, но ни один из них не подойдёт для вашего дома на 100%. К тому же, даже если мебель вам понравится, то никто не даст гарантию на сроки её службы, т.к. потоковые фабрики используют для производства мебели дешевые материалы. В итоге вместо стильной и качественной мебели вы получаете изделия низкого качества. Поможет этого избежать компания «МебЭстет». Она предлагает отличные решения для спален, гостиных и прихожих. Вся мебель производится по индивидуальным замерам и проектам.

Преимущества мебели на заказ

Желание обзавестись эксклюзивным интерьером – не единственное, что подвигает на людей к заказу гарнитуров по индивидуальным замерам. Мебель, сделанная персонально для вас, обладает следующими преимуществами:

высокой скоростью реализации;

идеальными размерами;

надежным функционалом;

стилистической и цветовой выдержанностью;

подходящей для конкретной комнаты формой.

Скорость реализации мебели на заказ напрямую зависит от сложности эскизов, но она редко занимает больше месяца. Как только проект получен, мастера фабрики начинают его воплощать в жизнь. Размеры каждого изделия и элементов декоративной отделки рассчитываются заранее. Для этого мастера замеряют комнату, в которой будет установлен гарнитур, а затем соотносят с габаритами изделия декор. Слишком глубокая резьба или слишком крупные вставки могут испортить общий вид мебели и нарушить дизайнерскую гармонию.

Цветовая гамма подбирается с учётом существующего дизайн-проекта или фотографий оформления комнаты. Тоже относится и к стилистике мебели. Функциональность изделий обеспечивает качественная европейская фурнитура.

Можно ли заказывать мебель для малогабаритных квартир?

Эксклюзивные гарнитуры для небольшого жилья решают сразу 2 задачи. Во-первых, они позволяют использовать существующие жилое пространство по полной. Мастера компании «МебЭстет» смогут укомплектовать их различными выдвижными механизмами, что позволит сделать её эксплуатацию более комфортной. Во-вторых, качество самих материалов будет на высоте. Вам не нужно переживать о том, что полки сломаются под нагрузкой или декоративные элементы случайно отлетят. Вся мебель сделана из натурального дерева, что гарантирует её устойчивость к любым нагрузкам.