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Покупка фиксатора для голеностопа
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Бизнес — 6 Февраля 2017, 15:33
Голеностопный сустав принимает на себя наибольшую нагрузку. Мышцы переносят большое давление, хрящи приходят в негодность. Это сильно травмирует сустав.
Когда нужен бандаж?
Бандаж для голеностопа ortocomfort.ua используют для того, чтобы ограничить подвижность и приостановить деформацию голени. Кроме того, фиксатор нужен для предотвращения появления воспалительных процессов в мышцах.
фиксаторы на голеностоп используют в таких случаях: во время проведения операций, при получении травм, после снятия гипса, во время прохождения лечения артрита. Покупать бандаж можно после обсуждения вопроса с лечащим врачом ввиду того, что бандаж используют для предупреждения ортопедических болезней.
Типы фиксаторов. Беря во внимание травмы, специалист может порекомендовать использование эластичного, полужесткого или жесткого фиксатора.
Мягкий бандаж. Часто используется при незначительных ушибах или растяжках. Такой фиксатор отличается практичностью. Изделие не видно под одеждой, кроме того, бандаж изготавливается в разных вариациях по материалу, размеру и возрасту. Делится этот тип изделий на такие типы: защитный, используется при открытых переломах. Рано надежно защищается от воды.
Лекарственный фиксатор – повязка со специально нанесенным лекарством. Позволяет ране быстро затянуться. Давящий фиксатор – удобное изделие для предотвращения кровотечения. Корригирующий фиксатор подойдет тем, у кого есть врожденные или полученные патологии.
Все типы бандажей подбираются специалистом отдельно, опираясь на особенность ситуации и состояние человека.
Жесткий бандаж. Включает специальные вставки из твердого материала, которые делают сустав неподвижным. Часто дополняется застежками.
Фиксатор позволяет удержать голень полностью. Такой тип фиксатора должен подбирать специалист. Иначе велика вероятность получения еще одного повреждения.
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