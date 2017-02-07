Куда сдать картриджи от принтера

Прием картриджей - услуга новая на рынке, приобрела популярностью в ситуациях, когда дома или на предприятии остаются ненужные кассеты. Не складируйте их мертвым грузом! И не торопитесь выбрасывать – выгодно сдайте в специализированную фирму.

Особенности скупки картриджей

На предприятии с большими объемами техники обычно хранится запас комплектующих. Найти покупателя бывает сложно, ведь с разнообразием моделей печатающих устройств для каждого принтера подходит определенный тип картриджей. Техника морально устаревает, выходит со строя – запасы остаются пылиться на складах.

Или в процессе печати совместимая модель картриджа не подходит технике. На руках остается полная кассета, без надобности. Или же ломается принтер, а картридж остается. Выход есть! Сдать комплектующие через специализированные сервисы.

Для этого оставьте заявку на сайте http://kupim-rm.ru/ или свяжитесь с менеджером. Преимущество продажи – специалист бесплатно выезжает по Москве и Московской области.

Какую технику принимают

Возможно сдать неиспользованные картриджи лазерных, струйных принтеров представленных производителей:

HP;

Epson;

Canon;

Xerox;

Konica Minolta;

Panasonic;

Samsung;

Brother;

Kyocera;

Ricoh;

других ведущих фирм.

Выгодно продать комплектующие к лазерным и струйным принтерам – оптимальный вариант. Сдав комплектующие, проявите заботу об окружающей среде. Картридж в дальнейшем используется, а не лежит на полке или утилизируется.

Благодаря налаженной работе компаний достигается взаимовыгодное предложение для юридических лиц и частной сдачи. Заказ выезда специалиста в удобное время позволяет не беспокоиться поиском компании, которая предоставляет подобные услуги, не тратить время на поездку в офис покупателя.

Удобный автоматизированный выбор моделей позволит быстро проверить наличие в базе покупок. Обязательное условие – комплектующие оригинальных моделей + не заправлялись + целостные + без физических повреждений.

Проведите выгодную сделку, продав картриджи вместо хранения их бездейственными. В случае необходимости постоянного сотрудничества, рассматриваются специальные условия. Компании важно ваше доверие, поэтому она предоставляет личного менеджера, индивидуальный подход, бесплатный выезд специалиста и возможность долгосрочного сотрудничества.

Будьте предприимчивыми, получив финансовую выгоду от продажи картриджей!