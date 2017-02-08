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Популярные стратегии для бинарных опционов

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Бизнес — 8 Февраля 2017, 15:33

Для бинарных опционов было создано множество систем торговли, помогающих трейдерам анализировать и заключать сделки.

Разработанные стратегии под бинарные опционы онлайн (знать которые всегда можно на интернет сайте binary-optionss.com) значительно облегчают процесс поиска подходящих рыночных условий. Даже новичок может достаточно быстро добиться приемлемых результатов. Конечно, нужно понимать, что ни одна, даже самая эффективная методика, не способна в полностью автоматическом режиме приносить гарантированный доход. Значительная часть работы по анализу все равно остается в зоне ответственности трейдера. Однако выявление оптимальных для покупки опционов моментов происходит быстрее.

Предварительная подготовка

Некоторые придуманные под бинарные опционы стратегии требуют использования определенных активов и сроков экспирации. Однако чаще всего системы трейдинга являются универсальными, их можно использовать для большого количества активов. Рекомендуем сразу уточнить этот аспект, чтобы впоследствии на результат сделки ничего не влияло.

Для того чтобы подготовиться к работе, нужно определиться с торговым инструментом, подобрать удобный для вас срок экспирации и решить, сколько денег вкладывать в сделку. Понадобится и стратегия.

Торговля на новостях

В периоды выхода новостей трейдинг, как правило, замирает. Однако некоторые созданные под бинарные опционы стратегии позволяют вести торговлю именно во время выхода важных новостей.

Для того чтобы сделки оказались прибыльными, нужно спрогнозировать, какой окажется реакция рынка, и приобрести активы в этом направлении. Верный прогноз принесет доход. В данном случае трейдер играет на будущих рыночных колебаниях, иногда против тренда, ему достоверно неизвестно, какими они окажутся.

Сделки по тренду

Новичкам рекомендуется приобретать бинарные опционы онлайн в том же направлении, в котором действует тренд. Хотя в любой момент времени на рынке происходят колебания, однако общее движение может быть достаточно явным. Открывая позиции со сроком экспирации от 5 минут (но не меньше), можно довольно эффективно вкладывать деньги. Но прежде чем приступить к торговле, убедитесь, что тренд действительно есть. Довольно часто котировки находятся в боковом движении, поэтому есть смысл использовать дополнительные инструменты для анализа.



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