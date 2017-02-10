10
февраля 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  EMS фитнес - польза или вред

EMS фитнес - польза или вред

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 10 Февраля 2017, 20:16

EMS-фитнес – новый вектор развития фитнес-индустрии, направленный на максимально быстрое жиро сжигание, восстановление тонуса и рельефа тела, улучшение самочувствия. Неустанно возрастающая во всем мире популярность EMS-тренировок вызывает бурные дискуссии в сети о пользе и вреде такого «ленивого» фитнеса, позволяющего активизировать до 400 мышц одновременно.

Почему его называют «ленивым»? Потому что двадцатиминутное занятие с тренером равноценно двум часам активных занятий в зале. Аббревиатура ЭМС расшифровывается как Электромиостимуляция — группы мышц активно «работают» под воздействием слабых электрических импульсов, но человек при этом не отдыхает, а выполняет комплекс специальных упражнений.

Изначально ЭМС-методики были разработаны для космонавтов, которые не могли заниматься физкультурой в условиях невесомости. Затем их активно начали применять в восстановительной медицине – EMS-тренажеры позволяли не допускать атрофию мышц у лежачих больных. Сегодня ЭМС-фитнес врачи рекомендуют при разных патологиях позвоночника, нарушении кровоснабжения мозга.

Где провести пробную EMS-тренировку

На сайте http://www.ems-fitnes.ru/ вы можете заказать пробные занятия. Проводятся тренировки только в индивидуальном режиме, под присмотром прошедшего специальную подготовку тренера. Именно он будет настраивать ЭМС-оборудование, и определять интенсивность нагрузки на мышечный корсет - импульсы воздействуют на тело человека посредством оснащенного пластинами с электродами костюма.

Примечательно, что профессиональные тренеры фитнес-студии Quick Fitness предоставляют услугу занятий EMS-фитнесом в домашних условиях. Если у вас нет времени для поездок в зал — мастер бесплатно приедет к вам для индивидуальных занятий. Можно заказать одну ЭМС-тренировку или приобрести абонемент, воспользовавшись специальным предложением.

EMS-фитнес — показания и противопоказания

Противники ЭМС-фитнеса твердят о вреде миостимуляции и рассказывают страшилки об опасностях тренировок. Но активное применение EMS-технологий в медицине свидетельствует об обратном. Главное, чтобы занятия курировал профессиональный тренер.
Противопоказания для ЭМС-занятий:

  • Установленный кардиостимулятор;
  • Онкология;
  • Сахарный диабет;
  • Послеоперационное восстановление;
  • Беременность;
  • Заболевания нервной системы.

Методика основывается на законах физики и уже много лет используется в спорте. ЭМС-фитнес просто идеально подходит для тех, кому занятость не позволяет посещать тренажерные залы, уделяя тренировкам по 2-3 часа. А также тем, кто хочет быстро похудеть, привести в тонус тело, повысить его выносливость и придать рельефность мышцам.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода -3 -5
ночью -2 -4 утром -2 -4
Котировки
USD ЦБ РФ 59,0235 -0.4894
EUR ЦБ РФ 63,0253 -0.4214

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 