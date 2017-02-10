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EMS фитнес - польза или вред
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Бизнес — 10 Февраля 2017, 20:16
EMS-фитнес – новый вектор развития фитнес-индустрии, направленный на максимально быстрое жиро сжигание, восстановление тонуса и рельефа тела, улучшение самочувствия. Неустанно возрастающая во всем мире популярность EMS-тренировок вызывает бурные дискуссии в сети о пользе и вреде такого «ленивого» фитнеса, позволяющего активизировать до 400 мышц одновременно.
Почему его называют «ленивым»? Потому что двадцатиминутное занятие с тренером равноценно двум часам активных занятий в зале. Аббревиатура ЭМС расшифровывается как Электромиостимуляция — группы мышц активно «работают» под воздействием слабых электрических импульсов, но человек при этом не отдыхает, а выполняет комплекс специальных упражнений.
Изначально ЭМС-методики были разработаны для космонавтов, которые не могли заниматься физкультурой в условиях невесомости. Затем их активно начали применять в восстановительной медицине – EMS-тренажеры позволяли не допускать атрофию мышц у лежачих больных. Сегодня ЭМС-фитнес врачи рекомендуют при разных патологиях позвоночника, нарушении кровоснабжения мозга.
Где провести пробную EMS-тренировку
На сайте http://www.ems-fitnes.ru/ вы можете заказать пробные занятия. Проводятся тренировки только в индивидуальном режиме, под присмотром прошедшего специальную подготовку тренера. Именно он будет настраивать ЭМС-оборудование, и определять интенсивность нагрузки на мышечный корсет - импульсы воздействуют на тело человека посредством оснащенного пластинами с электродами костюма.
EMS-фитнес — показания и противопоказания
Противники ЭМС-фитнеса твердят о вреде миостимуляции и рассказывают страшилки об опасностях тренировок. Но активное применение EMS-технологий в медицине свидетельствует об обратном. Главное, чтобы занятия курировал профессиональный тренер.
Методика основывается на законах физики и уже много лет используется в спорте. ЭМС-фитнес просто идеально подходит для тех, кому занятость не позволяет посещать тренажерные залы, уделяя тренировкам по 2-3 часа. А также тем, кто хочет быстро похудеть, привести в тонус тело, повысить его выносливость и придать рельефность мышцам.
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