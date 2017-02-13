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Программа комплексного очищения организма Detox – доверьте здоровье профессионалам

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Бизнес — 13 Февраля 2017, 23:37

В последнее время, когда производители пищевых продуктов предлагают потребителям много соблазнов, не у многих получается назвать свой рацион питания полезным. Как следствие, появление лишнего веса, зашлакованность организма и сбои в работе иммунной системы.

Методы борьбы с лишним весом

 Вариантов решения для восстановления привлекательных форм множество, и каждый выбирает наиболее приемлемый для себя:

  •  Активные физические нагрузки;
  •  Диеты;
  •  И даже помощь пластических хирургов.

 Все эти способы избавления от ненавистных килограммов могут частично решить проблему, но вот переизбыток любого из них часто становиться причиной патологических процессов в организме. Так, чрезмерные занятия спортом, могут привести к травмам и нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, а изнурительные диеты – к заболевания ЖКТ. Да и скальпель хирурга, тоже может решить не все проблемы.

 Единственным альтернативным и безопасным методом вернуть прежнюю привлекательность является инновационная программа Детокс. Данная разработка основана на потенциале организма к восстановлению с помощью применения сбалансированного рациона питания, состоящего из натуральных продуктов.

Основы методики

 Данная система по праву считается прорывом в современной диетологии, ведь за минимальные сроки она позволяет не просто избавиться от ненавистных лишних килограммов, но и полностью запустить регенерационные процессы в организме. Восстанавливаются все жизненно важные функции организма, что заметно даже по внешним изменениям:

  • проходят различные эпидермальные патологии, кожа приобретает здоровый оттенок;
  • волосы и ногти, которые страдают от неправильного функционирования ЖКТ, становятся крепкими и блестящими;
  • проходит усталость, сонливость и депрессивное состояние;
  • исчезают отеки.

Иными словами, методика эффективна не только в борьбе с избыточным весом, но и восстанавливает психоэмоциональный фон. Несмотря на то, что методика уже детально расписана во многих медицинских изданиях, проводить её амбулаторно сложно. Результат в разы выше, если проводится - программа Детокс в санатории под наблюдением опытного медицинского персонала. Одним из таких учреждений санаторно-курортного типа является санаторий «Машук Аква-Терм» в Ставропольском крае.

Профессиональный подход – лучший результат

 Комфортные условия санаторного оздоровления несравнимы с использованием методики в домашних условиях. Ведь внимание медицинского персонала в комплексе с обширным перечнем услуг позволят добиться максимальных результатов, да и соблазнов нарушить программу будет значительно меньше. Ведь программа комплексного очищения организма Detox в санатории включает:

  • Комплексный рацион дробного питания согласно правилам используемой методики;
  • Физиопроцедуры;
  • Промывание кишечника;
  • Гимнастику;
  • Спа – процедуры;
  • И комплекс других оздоровительных мероприятий.

Благодаря комплексному подходу и профессиональной помощи медицинского персонала, отдыхающие, отправятся домой не только с привлекательными формами тела, но и запасом позитивной энергии для борьбы с рутинными делами.



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