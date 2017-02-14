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Торговля на бирже — путь к успеху

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Февраля 2017, 07:43

Люди по всему миру заинтересованы в том, чтобы хорошо зарабатывать и реализовывать свои мечты. Жители Подмосковья, конечно же, не являются исключением. И для них есть уникальная возможность решить свои финансовые проблемы. И как бы странно это ни звучало, путь идёт через фондовую биржу. Для того чтобы торговать акциями, достаточно просто зарегистрироваться на сайте freedom24.ru.

Ушла в прошлое бумажная волокита. Открыть торговый счёт — это дело пяти минут. И вот у вас уже есть терминал, можно приступать к сделкам.

Почему это выгодно?

На биржах ежедневно прокручиваются огромные средства, а потому потолок вашего дохода не регламентирован какими-либо рамками. Если грамотно применять свои знания в области финансов, то их можно очень выгодно монетизировать.

Интерфейс достаточно понятный и простой. Для примера посмотрите котировки биржевых акций Мосэнерго по ссылке. Вся нужная информация для принятия решения уже есть. Остаётся только проанализировать перспективность. И получать доход.

Даже если опыта пока мало, большинство брокеров предоставляют персонального помощника, который профессионально оценит ваши возможности и предложит оптимальный вариант.

Что ещё могут предложить брокеры?

  • удобные способы пополнение баланса и вывода заработанных денег с него;
  • обучающую платформу (текстовые и мультимедийные материалы для ознакомления);
  • демо-доступ (для тестирования торговых стратегий без риска потерять свои деньги);
  • компетентная служба поддержки.

Это далеко не все качества, которыми должен обладать брокер, но наиболее важные.

Сегодня не имеет особого значения, где конкретно вы живёте. Хоть в Подмосковье, хоть в Нью-Йорке. Важно только то, чтобы был стабильный хороший интернет. Статистика ваших сделок всегда под рукой и можно оперативно вмешаться в ход торгов, если что-то пошло не так.

Сегодня человек по-настоящему свободен. Предыдущим поколениям остаётся только завидовать. Используйте свои преимущества уже сейчас! Преумножайте капитал для достижения потрясающих результатов в жизни.



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