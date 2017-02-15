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Как самостоятельно сделать скамейку для бани

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Бизнес — 15 Февраля 2017, 13:05

Даже если баня очень маленькая и предназначена всего для нескольких человек, без скамейки точно не обойтись. Лавки размещаются как в парной, так и в комнате отдыха, если таковая есть. Изделия можно изготовить самостоятельно, а можно купить, перейдя по ссылке. Но всё же многим хочется сделать скамейку своими руками. Это достаточно просто. Необходимо правильно выбрать древесину и определиться с конструкцией. Соблюдая несложные правила, трудностей с изготовлением лавки вы не ощутите. Выбор материала Лавочки необходимо изготавливать исключительно из дерева. А вот то, на какой породе остановиться, зависит только от вас. Главное, чтобы древесина обладала следующими характеристиками:
  • высокая плотность. Материал не должен растрескаться, поэтому стоит остановить выбор на твёрдых породах;
  • низкая теплопроводность. Важно предварительно узнать, не нагревается ли дерево. Если оно хорошо проводит тепло, то существует риск обжечься;
  • устойчивость к влаге. Благодаря этому лавочка прослужит достаточно долго.
Древесину можно выбрать любую. Оптимальный вариант – лиственные породы. Чаще всего отдают предпочтение дубу или берёзе, поскольку они не выделяют смолы во время нагревания, быстро высыхают и просты в очищении. Хорошо подойдёт и липа. Она не трескается, быстро сохнет и при нагревании распространяет приятный аромат. К тому же дерево просто обрабатывать. Инструкция по изготовлению Сначала необходимо скачать чертежи. В интернете их много, поэтому проблем с выбором точно не возникнет. Важно строго соблюдать все пропорции, чтобы лавочка получилась такой, как нужно. Для изготовления понадобится не много инструментов, но вам не обойтись без:
  • дрели;
  • пилы;
  • саморезов;
  • шуруповёрта;
  • молотка.
Самостоятельно сделать скамейку достаточно просто, если чётко следовать алгоритму:
  1. Нарезать доски толщиной не более 5 сантиметров.
  2. Отшлифовать элементы.
  3. Прикрепить ножки к поперечине.
  4. Закрепить сидение.
  5. Прикрепить подкосы – сначала к сидению, а потом к поперечинам.
На этом изготовление скамейки закончено. Если вы имеете определённые навыки, то можно, например, сделать спинку или ножки фигурным. В интернете достаточно много мастер-классов по фигурной резьбе. Рекомендации При самостоятельном изготовлении лавки в баню важно учитывать некоторые нюансы:
  • поверхность необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не загнать занозу;
  • обрабатывать скамейки можно только антисептиками, изготовленными из экологически чистых материалов, которые не выделяют вредных веществ при нагревании;
  • для хорошей вентиляции рекомендуется набить деревянные планки на нижнюю сторону сидения;
  • для соединения хорошо подходят дубовые нагели.
Важно не прикрывать пространство под скамейкой. Это предотвратит процессы гниения. Также стоит оставить пространство между лавкой и стеной, чтобы вода свободно стекала. Важно, чтобы мебель была прочной и выдерживала несколько тазиков с водой (это стоит проверить перед началом эксплуатации). Придерживаясь этих несложных рекомендаций, можно значительно продлить срок эксплуатации скамеек. Источник: Rus-bondar.ru  

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