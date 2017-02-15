15февраля 2017
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Правила выбора индукционной варочной панели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Февраля 2017, 21:23
В основу работы этого приспособления входит электромагнитная индукция. Под стеклокерамикой находится соответствующая катушка, по которой проходит ток. Они попадают в дно посуды, которая нагревается на печке.
Особенности панелей.
Плюсы.
-Оперативность подогрева в сравнении с другими типами рабочих поверхностей. Эффективность составляет 90 процентов.
-Менее энергозатратны, чем стандартные печи.
-Самый главный плюс – безопасность в сравнении с электро- и газовыми панелями. Используя такую панель, вы не получите ожог, не устроите возгорание, если забудете выключить. Поверхности остывают очень быстро.
-Простота ухода. Не стоит бояться пролить что-то на поверхность – все легко удаляется губкой.
Минусы. встраиваемая индукционная панель и некоторые ее параметры пугают людей. Запрещено использование алюминиевых и стеклянных предметов, кроме того, установка под встраиваемой техникой, сделанной из металла. Еще один существенный минус – высокая стоимость, и дороговизна ремонтных работ. Все это не дает инновационным приборам конкурировать с газовыми и электроплитами.
Особенности выбора.
Выбирая ту или иную модель, акцентируйте внимание на следующих элементах:
-способ установки (встроенная или расположенная отдельно)
-форма
-свойства
-внешний вид
-стоимость.
Панели, расположенные отдельно, – это стандартные небольшие мобильные плиты на несколько конфорок. Оптимальнее всего использовать во временном жилье. Плюс их состоит в том, что можно установить их в любой комнате. Могут быть и большого размера, комбинироваться с духовкой, однако не пользуются особым спросом. Стоит остановить свой выбор на встроенных панелях Pyramida-bt.ru, в которых варочная поверхность утоплена в столешнице. Отличаются большим разнообразием.
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