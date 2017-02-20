Охрана дома: в чем преимущества пультового оборудования?

Надеясь на улучшение криминальной обстановки, в наши дни стоит все же самим побеспокоиться о безопасности своего жилища. Установка решеток на окна и крепких дверей с надежными замками, конечно, помогут в этом. Но гарантированным способом защиты вашего дома или квартиры от «непрошенных» гостей сейчас является охрана с помощью технических средств защиты и, в первую очередь, сигнализации. Система охраны с пультовым оборудованием состоит из различных устройств, обеспечивающих их качественное функционирование. Подробнее об этом написано на страницах сайта abrait.ru.

Как работает система?

Пультовая охрана – это не просто сигнал о проникновении в ваше жилище. Это целый программно-технический комплекс. Он связывает охраняемый объект и пульт управления охранной сигнализацией, используя защищенные радиоканалы или беспроводную связь. В доме устанавливается оборудование, состоящее из разных датчиков, устройств передачи сигналов, видеокамер, тревожной кнопки. Их комплектация может быть различной. Если произойдет несанкционированное проникновение в охраняемый объект, сигнал мгновенно передается на пульт, за которым круглосуточно работают операторы, обеспечивающие своевременное реагирование. По данному адресу срочно выезжает группа быстрого реагирования. Может быть вызвана также полиция или МЧС.

Есть ли дополнительные возможности у пультовой охраны?

На нее могут возлагаться не только охранные функции, но контроль и мониторинг за некоторыми другими параметрами. Установив специальные датчики, можно отслеживать утечку газа или воды, следить за температурой и влажностью, наличием напряжения в квартире или доме. Превышение значений определенных параметров позволит сработать специальной системе оповещения или включения механизмов, приводящих их в нормальное состояние (насосов, клапанов, генераторов и пр.). Оборудовав помещение пожарными датчиками, можно защитить его и от пожара. Есть и иные сервисные функции у данной охранной системы.

В чем еще преимущества?

Они заключаются: в постоянном контроле вашего жилища;

в возможности производить видеосъемку, которая окажет помощь в поиске злоумышленника;

в скорости реагирования на полученный сигнал;

в надежности (работает при отсутствии электричества на резервном электроснабжении, информация передается по нескольким каналам с целью дублирования, постоянно производится самодиагностика и пр.);

в возможности охраны не только помещения, но и периметра участка (что важно для хозяев загородных домов и коттеджей);

в наличии дополнительных сервисных функций.

Пультовая охрана вашего дома или квартиры может быть, как круглосуточной, так и временной (только той части суток, когда никого нет в помещении).

Заключив договор на охрану вашего жилища с помощью пультового оборудования, вы сделаете правильный выбор. Это будет наиболее верным решением на данный момент, позволяющим избежать многих непредвиденных ситуаций.