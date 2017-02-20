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Что такое слайсеры?
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Бизнес — 20 Февраля 2017, 21:02
Это приспособления для нарезки продуктов по порциям. Часто такое оборудование используют на производствах или в магазинах, или в ресторанах. Актуальность слайсеров связана с их компактностью, простотой использования, невысокой стоимостью, а также возможностью сэкономить на продуктах.
По способу управления технологическое оборудование бывает ручным, полуавтоматическим и автоматическим. В кафе можно использовать первый и второй вариант, для производства лучше купить автоматическое устройство. Многие автоматические слайсеры снабжены функцией двойной фиксации. Многие модели позволяют укладывать продукты при резке – стопкой или домиком.
Слайсеры чаще всего производятся из прочных материалов, которые быстро чистятся и надежно защищены от окислительных процессов. Таким образом продукты нарезаются с соблюдением санитарных норм.
Оборудование снабжается наклонным ножом, позволяющим быстро и точно делать ломти необходимой толщины. Регулировать толщину можно при помощи ручной опции. Продукт оставляют на лотке и фиксируют при помощи специального приспособления. Для обеспечения безопасности на приборах используют специальный экран из пластика.
В зависимости от предназначения слайсеры для нарезки используются для мягких, твердых и полутвердых продуктов. Кроме того, устройство удобно использовать для резки мороженных продуктов. От типа нарезаемого продукта зависит строение и покрытие ножа. Допустим, чтобы порезать сыр, нож должен быть тефлоновым, чтобы изделие не прилипало к поверхности. Для нарезки хлеба используют ножи со специальными зубчиками, таким образом продукты не будут крошится. Чтобы порезать рыбу, нож должен быть снабжен специальной кареткой для резки под наклоном.
На некоторых производствах используют недорогие варианты оборудования для резки мяса, которые имеют свойство выходить из строя. Чтобы устройство прослужило дольше, на нем должен быть специальный нож с зазубринами. Самая популярная модель ножа имеет размеры 275-300 миллиметров.
Некоторые варианты слайсеров имеют самозатачивающиеся ножи, которые обеспечивают безопасное использование устройства. Если слайсер комплектуется стандартным ножом, то затачивать его нужно хотя бы раз в год.
Некоторые слайсеры комплектуются охлаждающим мотором, что позволяет продлить их работу во включенном виде. Если такой опции нет, то оборудование нужно останавливать на 15-20 минут.
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