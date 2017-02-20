Для того чтобы получить хороший урожай люди прикладывают немало усилий. Только вот нарушить планы сбора хорошего урожая могут сорняки. Как только лишь земля прогревается, они тут же появляются из почвы, и отбирают у культурных растений все питательные вещества. Чтобы защитить урожай нужно использовать гербициды.

Что такое гербицидная обработка, подробнее об этом можно узнать у специалистов. Они с удовольствием помогут вам во всем разобраться.

Прежде чем приступить к защите культурных растений, нужно знать, как проводят обработку гербицидами. В первую очередь стоит отметить то, что проводиться она в разное время и зависит от вида культуры, которую выращиваете. Если вы не уверены в том, что сможете провести такую процедуру самостоятельно, лучше воспользоваться услугами специалистов. Сотрудники компании «Единая Городская Держслужба» сделают для вас все наилучшим образом.

Лучшие препараты

Специалисты компании используют разные этапы проведения гербицидной обработки участка, все зависит от видов сорняков. Такая процедура достаточно эффективна и полностью безвредна для окружающей среды, а также домашних животных и человека. Препараты производятся так, что оказывают воздействие только на конкретную цель. Обработка гербицидами участка имеет такие следующие преимущества:

положительное влияние на культуры;

быстрота проведения;

устранения разнообразных видов сорняков.

О том, как часто можно проводить гербицидную обработку вам расскажут специалисты. Чтобы воспользоваться услугами специалистов по обработке участка гербицидами вам стоит заполнить соответствующую форму заказа на сайте компании или же связаться с ними по телефону.

Правильный выбор

До сих пор не понимаете, для чего нужны гербициды? Используя их, вы имеете возможность собрать хороший урожай, и при этом вам не придется все время бороться с сорняками. Гербициды все сделают вместо вас. Проводить обработку участка препаратами следует весной или же осенью, после сбора урожая, если перед этим участок был заброшен.

В своей работе специалисты применяют два вида препаратов: сплошного и избирательного действия. Первый вариант применяется, когда происходит подготовка новых участков к выращиванию культурных растений. Второй же необходим для уничтожения отдельных видов сорняков. Стоимость такой услуги зависит от сложности работы и того, какой именно препарат задействован.