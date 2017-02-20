20
февраля 2017
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Обработка гербицидами

Обработка гербицидами

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 20 Февраля 2017, 21:16

Для того чтобы получить хороший урожай люди прикладывают немало усилий. Только вот нарушить планы сбора хорошего урожая могут сорняки. Как только лишь земля прогревается, они тут же появляются из почвы, и отбирают у культурных растений все питательные вещества. Чтобы защитить урожай нужно использовать гербициды.

Что такое гербицидная обработка, подробнее об этом можно узнать у специалистов. Они с удовольствием помогут вам во всем разобраться.

Прежде чем приступить к защите культурных растений, нужно знать, как проводят обработку гербицидами. В первую очередь стоит отметить то, что проводиться она в разное время и зависит от вида культуры, которую выращиваете. Если вы не уверены в том, что сможете провести такую процедуру самостоятельно, лучше воспользоваться услугами специалистов. Сотрудники компании «Единая Городская Держслужба» сделают для вас все наилучшим образом.

Лучшие препараты

Специалисты компании используют разные этапы проведения гербицидной обработки участка, все зависит от видов сорняков. Такая процедура достаточно эффективна и полностью безвредна для окружающей среды, а также домашних животных и человека. Препараты производятся так, что оказывают воздействие только на конкретную цель. Обработка гербицидами участка имеет такие следующие преимущества:

  • положительное влияние на культуры;
  • быстрота проведения;
  • устранения разнообразных видов сорняков.

О том, как часто можно проводить гербицидную обработку вам расскажут специалисты. Чтобы воспользоваться услугами специалистов по обработке участка гербицидами вам стоит заполнить соответствующую форму заказа на сайте компании или же связаться с ними по телефону.

Правильный выбор

До сих пор не понимаете, для чего нужны гербициды? Используя их, вы имеете возможность собрать хороший урожай, и при этом вам не придется все время бороться с сорняками. Гербициды все сделают вместо вас. Проводить обработку участка препаратами следует весной или же осенью, после сбора урожая, если перед этим участок был заброшен. 

В своей работе специалисты применяют два вида препаратов: сплошного и избирательного действия. Первый вариант применяется, когда происходит подготовка новых участков к выращиванию культурных растений. Второй же необходим для уничтожения отдельных видов сорняков. Стоимость такой услуги зависит от сложности работы и того, какой именно препарат задействован.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 +2
ночью 0 +2 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 57,6342 0.4835
EUR ЦБ РФ 61,4496 0.7956

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 