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Уроки безопасности вождения при дожде

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Бизнес — 22 Февраля 2017, 17:47

Каждый автомобилист должен быть готов к разным дорожным ситуациям. В том числе водителю стоит знать, как вести себя в соответствии с определёнными погодными условиями. И особенно важно быть осторожным во время осадков. Ведь от того, как поведёт себя водитель за рулём, зависит жизнь всех участников дорожного процесса. А кроме него самого, это пассажиры авто и пешеходы. Особенного внимания заслуживают уроки безопасности вождения при дожде.

 

В чём заключается опасность

 

Основная проблема состоит в том, что сильный ливень может начаться неожиданно. И водителю придётся молниеносно подстраиваться под новые погодные условия и быстро принимать решения. В автошколе уделяет этому вопросу особенное внимание при обучении вождению. Также мы с радостью делимся информацией, как вести машину в дождь.

 

Даже первые капли осадков не так уж безобидны, как может показаться. В начале дождя, когда водитель думает, что дорога ещё сухая, асфальт покрывается своеобразной плёнкой. Это «коварная» смесь из разных компонентов, включая:

 

     капли дождя;

     пыль;

     грязь;

     автомобильное масло.

 

Такая плёнка значительно снижает сцепление колёс с дорогой, и неопытный автомобилист запросто может попасть в аварийную ситуацию.

 

Наибольшую опасность при интенсивных осадках представляет собой такое явление, как гидропланирование. Его суть состоит в том, что езда на большой скорости по воде образует в зоне контакта колёс и дороги водяной клин. Он отрывает шины от асфальта. При этом передние колёса транспорта теряют управляемость, и авто может свернуть в самую неожиданную сторону. По этой причине у водителя есть риск непредвиденно, не по своей вине «вылететь» на встречную полосу и попасть в ДТП.

 

Ценные рекомендации

 

Справиться с автотранспортом помогут определённые советы: в первую очередь за рулем в дождь необходимо:

 

1.       Снизить скорость, заметив первые капли осадков.

2.       Прижаться к краю дорожной полосы.

3.       Продолжать движение при работе дворников.

 

Не стоит паниковать и резко тормозить. Главные особенности вождения в дождь заключаются в том, что нужно плавно вести автомобиль и очень внимательно наблюдать за обстановкой на дороге. Также необходимо соблюдать дистанцию с другими автомобилями, особенно с крупногабаритным транспортом с прицепом.

 

Секрет безопасного вождения в обильных осадках

 

Лужи лучше проехать, немного снижая скорость. Ведь под ними могут не только скрываться открытые люки и камни. Наезд на лужу может обернуться рядом неприятностей. Например:

 

1.       Велика вероятность того, что вы забрызгаете грязью другие автомобили и пешеходов.

2.       Вода зальёт лобовое стекло и может полностью закрыть обзор пути.

3.       Намокнут и откажут тормозные колодки.

4.       Если колёса попадут в лужу лишь с одной стороны, авто может занести.

5.       Вода попадёт в междукапотное пространство и заглушит двигатель.

 

На участках пути, обильно залитых водой, опытные водители снижают скорость до 60 километров в час. Или ищут возможность объехать их другим путём.

 

Азы управления в ночное время

 

Не менее важно знать, как вести автомобиль в ливень ночью. Ведь в тёмное время суток снижается видимость дороги, а свет фар не всегда даёт возможность в полной мере увидеть количество воды на трассе. Поэтому в ночное время в дождь действовать необходимо несколько иначе. В первую очередь нужно:

 

1.       Включить подфарники.

2.       Передвигаться с осторожностью при сбавленных оборотах двигателя.

3.       Настроить оптимальную работу дворников.

 

Даже если дождь прекратился, не стоит терять бдительность. Ведь грязь, которая образовывается на дорогах, также снижает коэффициент сцепления. Водитель должен быть осторожным до полного высыхания покрытия.

 

Автошкола «Калита» также рекомендует проверять исправность транспорта. Приглашаем вас пройти обучение у наших опытных инструкторов. Мы с радостью проведём вам инструктаж и поделимся полезной информацией. Только правильно усвоенные знания и навыки помогут справиться с управлением в сложных климатических условиях. Будьте бдительны и позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного процесса от трагических ситуаций. НОУ «Автолицей Калита» поможет вам подготовиться к любым, даже неожиданным ситуациям за рулём транспортного средства. 



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