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Выбираем умывальник и рукомойник для ванной и туалета

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Бизнес — 24 Февраля 2017, 00:01

Построив дом мечты, вы с новыми силами приступили к внутренней отделке дома и фурнитуре. Что делать, если объемы ванной или туалета не позволяют «разгуляться», а вам так хотелось оборудовать туалет рукомойником и комодом для мелочей. Ответ есть.

Выбираем умывальник для ванной комнаты

Начнем мы, пожалуй, с умывальника для ванной. Комната по праву считается одной из самых излюбленных и востребованных, поэтому при выборе ванной мебели вам стоит задуматься как о дизайне, так и функционале. К сожалению, далеко не все могут похвастаться большими просторами комнаты, следовательно, в данном случае вам стоит обратить внимание на малогабаритные, но не менее функциональные варианты.

Существуют такие многофункциональные устройства, как мини-раковины, которые спасут любого потребителей от маленького метража. Умывальник для ванной комнаты, который вольется в новый интерьер, не скрадывая лишнего пространства — лучшее решение для того, кто заботится об эстетике интерьера и качестве покупаемой продукции, с точки зрения функционала и материалов изготовления.

Нужен ли рукомойник в туалет

Невзирая на то, что большинство отечественных туалетных комнат не славятся своими размерами, рукомойник в туалет — незаменимый помощник, так как в данном случае вы сможете помыть руки сразу после того, как справили нужду. Гигиенические требования для поддержания здоровья семьи делают размещения рукомойника рядом с туалетом необходимостью. Покупая рукомойник в туалет, маленький, средних размеров или большой, вы обеспечиваете своей семье защиту от множества микробов, скапливающихся на коже рук. К сожалению, инсталляция данного предмета не всегда возможна в условиях сжатого пространства комнаты.

Выбираем рукомойник в туалет

Пересмотрев продукцию представленную во всех строительных магазинах, вы можете так и не найти подходящий вариант рукомойника в туалет. Маленький рукомойник, который не отпугнул бы вас ярким дизайном или кислотным цветом, задача не из легких, а если брать в расчет небольшой размер изделия, то встает вопрос о его монтаже. Кто-то решит расположить рукомойник в углу комнаты, когда другие захотят попробовать что-нибудь свеженькое и поместят его в специальный шкаф. В связи с тем, что такое изделие занимает очень мало места, данная модель подойдет владельцам малогабаритного жилья. Такая раковина может быть монтирована там, где угодно хозяевам квартиры или дома, а не проектировщикам дома.

Что мы учитываем при установке такой раковины:

  • Стиль, компактность и эргономичность изделия;
  • Диаметр изделия не должен превышать 50 см (в противном случае его можно будет назвать стандартным рукомойником);
  • Все характеристики свойственные крупным умывальникам должны при этом сохраняться;
  • Затраты на такой умывальник должны полностью компенсироваться удобствами;
  • При монтаже такого устройства нужно учитывать расстояние от средней линии унитаза по обе стороны должно оставаться 40 см. Высота может подбираться с расчетом роста всех членов семьи.

Выбрав подходящий умывальник, вам остается качественно совместить его с дизайном комнатного интерьера и наслаждаться результатом.



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