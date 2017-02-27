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Не вся молочная продукция одинаково полезна

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Бизнес — 27 Февраля 2017, 09:50

АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) будет поставлять на московские молочно-раздаточные пункты творог закупочной стоимостью в 6,5 рублей за 50 грамм. 

После подведения итогов тендера, которое состоялось 10 января, Департамент здравоохранения города Москвы заключил договор на поставку детского питания с ВБД. Общая сумма контракта, который будет действовать с 2017 по 2019 год, составила 11,6 миллиарда рублей. Первоначальная стоимость договора — 16 млрд рублей — была снижена на 30% в заявке от «Вимм-Билль-Данн».

Компания поставляет детское питание в молочно-раздаточные пункты на протяжении 14 лет. ВБД — собственник бренда «Агуша», известный благодаря сухим детским смесям, сокам, а также мясным и молочным пюре.

 

Договор предусматривает, что «Вимм-Билль-Данн» намерена поставлять творог «Агуша», 50 грамм которого обойдутся в 6 рублей 43 копейки. Первоначальная цена составляла 14 рублей 28 копеек: такая информация доступна на сайте госзакупок.

 

В преддверии новых поставок столичные активисты посетили 15 магазинов, в число которых вошли Пятёрочка, Детский мир, Дикси, Кораблик, Седьмой континент и Магнит. Целью стало сравнение цен на творог.

 

50 грамм творога «Агуша» в магазинах стоят около 18,5 рублей, а 100 граммов — примерно в 30 рублей. Можно ли снизить цену 50 граммов продукта до 6,5 рублей, давайте попробуем разобраться. В среднем из одного литра молока получается от 140 до 250 грамм продукта. Средняя масса — 195 грамм. Таким образом, для обеспечения стоимости 50 грамм творога порядка 6,5 рублей «Вимм-Билль-Данн» придется значительно сократить расходы, что может значительно сказаться на качестве продукции.

 

Стоит отметить, что «Вимм-Билль-Данн» ранее уже предъявлялись претензии в повышенном содержании антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке. Это шло вразрез с нормами регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям потребовало устранить несоответствие. ВБД подала встречный иск, который не был удовлетворен.

 

Повышенные дозы антибиотиков вызывают предрасположенность к образованию злокачественных опухолей. В 2013 году к таким выводам пришел Пеер Борк из Европейской молекулярно-биологической лаборатории EMBL в Германии, отметив, что антибиотики разрушительно влияют на микробы кишечника.

 

Укрепляют же иммунную систему и желудочно-кишечный тракт биойогурты, кефир, творог и молоко. Единственным условием является высокое качество продукции.

Будет ли продукция ВБД удовлетворять современным требованиям, выяснится в марте: именно тогда и начнутся поставки фирменных молокопродуктов в молочно-раздаточные кухни Москвы.



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