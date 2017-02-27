Поставка молочных продуктов на 2017-2019 года. Что происходит?

Все чаще специалисты столичного рынка молочной продукции озвучивают прогнозы возможного дефицита сырого молока. Это может повлечь за собой ухудшение общей ситуации на молочных кухнях Москвы и Подмосковья.

Основным поставщиком детского молочного питания для Москвы до конца 2019 года стала компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) с торговой маркой «Агуша». Несмотря на выявленные в ходе торгов нарушения, компания выиграла госконтракт благодаря низкой на фоне конкурентов цене.

Экономия для столичного бюджета после озвучивания последнего предложения от ВБД составила 4,8 млрд рублей, что на треть ниже изначальной цены. Общая сумма контракта — 11,6 млрд рублей. Иными словами, победа в конкурсе досталась ВБД только благодаря предложенной цене.

Основная проблема, которая может встать перед ВБД — неспособность удержать столь низкую цену продукции при ожидаемом росте цен на сырое молоко, связанном с его дефицитом. К концу 2016 года общий дефицит молока по России — 8,1 млн тонн или 20% рынка.

Главный вопрос, в котором сходятся многие аналитики — как при росте цен и невозможности изменить заявленную стоимость готовой продукции сохранить ее качество на уровне, необходимом для полноценного питания детей. Молоко и молочные продукты занимают больше 65% рациона детей 1-2 лет, являются ценным источником казеина и кальция, способствуют интеллектуальному развитию ребенка, препятствуют ожирению и пр.

И если родители способны сами качественно приготовить рыбные и мясные блюда, то за молоком и другими молочными продуктами приходится идти в раздаточные пункты, которые последние 14 лет зависят от поставок ВБД.

В марте 2017 года начнется новый этап поставок «молочки» от ВБД и до сих пор в прессе не утихает возмущение по поводу сомнительных результатов конкурса на поставки, выигранного компанией. Вслед за «Коммерсантом» более 100 различных СМИ затрагивали эту тему.

10 января 2017 ФАС вынесла решение об отмене торгов, в которых по шести лотам тендера участвовали также ООО «Агат» и АО «Новимилк». Причиной отмены стал ряд несоответствий со стороны заказчика (Департамент здравоохранения города Москвы) и Департамента города Москвы по конкурентной политике части 3 статьи 56 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ).

После этого ВБД обратилась с заявлением в арбитражный суд города Москвы и направила обращение о принятии мер, гарантирующих исполнение судебного решения, но получила отказ.

Вопреки решению ФАС Департамент здравоохранения 20 января все же заключил контракт с «Вимм-Билль-Данн» на поставку молочных продуктов на 3 года. «Власти Москвы заключили контракт на поставку питания для детей и льготников столицы, руководствуясь исключительно многолетним опытом работы с поставщиком и экономической эффективностью», — прокомментировал результат торгов руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в своем сообщении, опубликованном на сайте tender.mos.ru.

В этой истории рано ставить точку, так как решение ФАС в любом случае вступило в силу, а городская администрация совсем не заинтересована в неожиданных срывах снабжения столичных молочных кухонь. Основной вопрос сейчас — сможет ли «Вимм-Билль-Данн» обеспечить достойное качество продукции по заявленной цене и оправдает ли себя экономия властей Москвы при подписании долгосрочного контракта с поставщиком.