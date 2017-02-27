27
февраля 2017
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Поставка молочных продуктов на 2017-2019 года. Что происходит?

Поставка молочных продуктов на 2017-2019 года. Что происходит?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 27 Февраля 2017, 12:52

Все чаще специалисты столичного рынка молочной продукции озвучивают прогнозы возможного дефицита сырого молока. Это может повлечь за собой ухудшение общей ситуации на молочных кухнях Москвы и Подмосковья.

Основным поставщиком детского молочного питания для Москвы до конца 2019 года стала компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) с торговой маркой «Агуша». Несмотря на выявленные в ходе торгов нарушения, компания выиграла госконтракт благодаря низкой на фоне конкурентов цене.

Экономия для столичного бюджета после озвучивания последнего предложения от ВБД составила 4,8 млрд рублей, что на треть ниже изначальной цены. Общая сумма контракта — 11,6 млрд рублей. Иными словами, победа в конкурсе досталась ВБД только благодаря предложенной цене.

 

Основная проблема, которая может встать перед ВБД — неспособность удержать столь низкую цену продукции при ожидаемом росте цен на сырое молоко, связанном с его дефицитом. К концу 2016 года общий дефицит молока по России — 8,1 млн тонн или 20% рынка.

 

Главный вопрос, в котором сходятся многие аналитики — как при росте цен и невозможности изменить заявленную стоимость готовой продукции сохранить ее качество на уровне, необходимом для полноценного питания детей. Молоко и молочные продукты занимают больше 65% рациона детей 1-2 лет, являются ценным источником казеина и кальция, способствуют интеллектуальному развитию ребенка, препятствуют ожирению и пр.

 

И если родители способны сами качественно приготовить рыбные и мясные блюда, то за молоком и другими молочными продуктами приходится идти в раздаточные пункты, которые последние 14 лет зависят от поставок ВБД.

 

В марте 2017 года начнется новый этап поставок «молочки» от ВБД и до сих пор в прессе не утихает возмущение по поводу сомнительных результатов конкурса на поставки, выигранного компанией. Вслед за «Коммерсантом» более 100 различных СМИ затрагивали эту тему.

10 января 2017 ФАС вынесла решение об отмене торгов, в которых по шести лотам тендера участвовали также ООО «Агат» и АО «Новимилк». Причиной отмены стал ряд несоответствий со стороны заказчика (Департамент здравоохранения города Москвы) и Департамента города Москвы по конкурентной политике части 3 статьи 56 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ).

 

После этого ВБД обратилась с заявлением в арбитражный суд города Москвы и направила обращение о принятии мер, гарантирующих исполнение судебного решения, но получила отказ.

 

Вопреки решению ФАС Департамент здравоохранения 20 января все же заключил контракт с «Вимм-Билль-Данн» на поставку молочных продуктов на 3 года. «Власти Москвы заключили контракт на поставку питания для детей и льготников столицы, руководствуясь исключительно многолетним опытом работы с поставщиком и экономической эффективностью», — прокомментировал результат торгов руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в своем сообщении, опубликованном на сайте tender.mos.ru.

 

В этой истории рано ставить точку, так как решение ФАС в любом случае вступило в силу, а городская администрация совсем не заинтересована в неожиданных срывах снабжения столичных молочных кухонь. Основной вопрос сейчас — сможет ли «Вимм-Билль-Данн» обеспечить достойное качество продукции по заявленной цене и оправдает ли себя экономия властей Москвы при подписании долгосрочного контракта с поставщиком.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +1 +3
вечером -1 -3 ночью -4 -6
Котировки
USD ЦБ РФ 57,4762 -0.3828
EUR ЦБ РФ 60,4535 -0.7555

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 