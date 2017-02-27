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Как проходят госзакупки

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Бизнес — 27 Февраля 2017, 14:54

Для того, чтобы выяснить, каким образом можно стать поставщиком государственного заказчика, нужно внимательно проанализировать завершенные торги. Материалом для такого исследования стали 397 конкурсов, доступных на zakupki.gov.ru. 

Торги проходили с 1 до 15 декабря 2016 года. Все конкурсы проводятся в соответствии с законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Минимальная стоимость заказов, относящихся к крупному бизнесу, — 10 миллионов рублей.

Счетная палата РФ отмечала, что в течение 9 первых месяцев 2016 года доля закупок у одного поставщика уменьшилась с 51,1% до 41,5%. Тем не менее, годичные результаты свидетельствуют о том, что закупщики все еще прибегают к услугам одного поставщика. Это позволяет прибегнуть к услугам хорошо зарекомендовавшего себя предприятия. Крупное число лотов также представлено в открытых конкурсах и на электронных аукционах. Такая методика позволяет избавиться от коррупции. Первоисточник — zakupki.gov.ru.

 

Выяснилось, что больше всего заявок размещают в субботу (22,6%), вторник (21,6%) и пятницу (19,6%). Объяснить подобную периодичность весьма сложно, но именно в эти дни лучше всего просматривать портал на предмет появления новых конкурсов.

 

На сайте также с определенной периодичностью проводятся технические работы (чаще всего с 10 вечера до 10 утра). Это может быть связано с высокой нагрузкой на сайт.

 

Все заявки обычно оцениваются по ряду критериев согласно Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г., № 1085.

 

Классификация критериев делит их на стоимостные и нестоимостные. О значимости каждого из критериев можно судить по процентному значению. Для «Цены», например, это обычно 30% либо 60%, для опыта — 20% или 40%, хотя показатель варьируется от 5% до 70%.

 

Победа в конкурсе чаще всего присуждается благодаря соответствию данным критериям, хотя бывают и исключения. К примеру, «Вимм-Билль-Данн» в конце 2016 года выиграл конкурс на поставку молокопродукции и детского питания в молочно-раздаточные пункты. 10 января 2017 года ФАС вынесла постановление, оспаривающее итоги конкурса — ВБД, по мнению ведомства, не предоставил всю необходимую документацию. Производитель все же будет реализовывать контракт на сумму в 11,6 млрд рублей.

 

Счетная палата РФ отмечает, что субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие организации также становятся активными игроками рынка госзакупок. Это может говорить о возросшем значении ценового фактора.

 

В течение девяти месяцев 2016 года при выполнении закупок по N 44-ФЗ было выявлено около 2 тысяч нарушений. Иногда это случается из-за неправильного оформления сопутствующей документации заказчиком. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что даже при снижении доли нарушений госорганами антимонопольного законодательства с 50% до 37% она остается наиболее крупной. Высказывание Игоря Артемьева цитирует цитирует RNS.

 

Риск проиграть в торгах не является веской причиной для того, чтобы отказываться от участия в них. Если же предпринимаются попытки ограничения свободной конкуренции, а компании и чиновники нарушают правила тендера, нужно обращаться в арбитражный суд и в антимонопольную службу.

 



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