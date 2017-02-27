Как проходят госзакупки

Для того, чтобы выяснить, каким образом можно стать поставщиком государственного заказчика, нужно внимательно проанализировать завершенные торги. Материалом для такого исследования стали 397 конкурсов, доступных на zakupki.gov.ru.

Торги проходили с 1 до 15 декабря 2016 года. Все конкурсы проводятся в соответствии с законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Минимальная стоимость заказов, относящихся к крупному бизнесу, — 10 миллионов рублей.

Счетная палата РФ отмечала, что в течение 9 первых месяцев 2016 года доля закупок у одного поставщика уменьшилась с 51,1% до 41,5%. Тем не менее, годичные результаты свидетельствуют о том, что закупщики все еще прибегают к услугам одного поставщика. Это позволяет прибегнуть к услугам хорошо зарекомендовавшего себя предприятия. Крупное число лотов также представлено в открытых конкурсах и на электронных аукционах. Такая методика позволяет избавиться от коррупции. Первоисточник — zakupki.gov.ru.

Выяснилось, что больше всего заявок размещают в субботу (22,6%), вторник (21,6%) и пятницу (19,6%). Объяснить подобную периодичность весьма сложно, но именно в эти дни лучше всего просматривать портал на предмет появления новых конкурсов.

На сайте также с определенной периодичностью проводятся технические работы (чаще всего с 10 вечера до 10 утра). Это может быть связано с высокой нагрузкой на сайт.

Все заявки обычно оцениваются по ряду критериев согласно Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г., № 1085.

Классификация критериев делит их на стоимостные и нестоимостные. О значимости каждого из критериев можно судить по процентному значению. Для «Цены», например, это обычно 30% либо 60%, для опыта — 20% или 40%, хотя показатель варьируется от 5% до 70%.

Победа в конкурсе чаще всего присуждается благодаря соответствию данным критериям, хотя бывают и исключения. К примеру, «Вимм-Билль-Данн» в конце 2016 года выиграл конкурс на поставку молокопродукции и детского питания в молочно-раздаточные пункты. 10 января 2017 года ФАС вынесла постановление, оспаривающее итоги конкурса — ВБД, по мнению ведомства, не предоставил всю необходимую документацию. Производитель все же будет реализовывать контракт на сумму в 11,6 млрд рублей.

Счетная палата РФ отмечает, что субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие организации также становятся активными игроками рынка госзакупок. Это может говорить о возросшем значении ценового фактора.

В течение девяти месяцев 2016 года при выполнении закупок по N 44-ФЗ было выявлено около 2 тысяч нарушений. Иногда это случается из-за неправильного оформления сопутствующей документации заказчиком. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что даже при снижении доли нарушений госорганами антимонопольного законодательства с 50% до 37% она остается наиболее крупной. Высказывание Игоря Артемьева цитирует цитирует RNS.

Риск проиграть в торгах не является веской причиной для того, чтобы отказываться от участия в них. Если же предпринимаются попытки ограничения свободной конкуренции, а компании и чиновники нарушают правила тендера, нужно обращаться в арбитражный суд и в антимонопольную службу.