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Трезвый шофер поможет добраться домой

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Бизнес — 25 Февраля 2017, 21:43

Компании, что предоставляют услугу трезвый водитель, возникли относительно недавно. И ее популярность среди населения России набирает обороты. В чем же секрет востребованности?

Заказать услугу трезвый водитель можно на сайте http://trezvyi-voditel.su/

Особенности выбора услуги

С каждым годом количество машин на дорогах растет, что говорит только об одном – люди предпочитают только комфорт. То же самое желание возникает и, когда была выпита не одна рюмка алкоголя. И тут возникает дилемма, задать в интернете поиск – «услуга трезвый водитель Москва» или же выбирать:

  • Отдаться чувству риска и самому повести авто. В данном случае такому бесстрашному леваку грозит как минимум лишение водительского удостоверения, штраф, а, как максимум тюрьма или смерть. Также, если автовладелец в случае возможного ДТП окажется не провокатором аварийной ситуации, его все равно признают виновным.
  • Поехать домой на такси, а машину оставить в незнакомом месте.
  • Попросить малознакомого человека в трезвом состоянии довезти домой и заодно отогнать автомобиль. Но при этом придется заплатить не только за доставку, а и за возвращение подменного шофера домой.

Поэтому, чтобы не гадать, как лучше выйти из подобной ситуации, стоит воспользоваться готовой уже услугой для данных случаев и выбрать предложение, благодаря чему дорога домой не только будет безопасной, а и доступной по цене. Стоимость такой доставки равноценна одной поездке на такси - трезвый водитель дешево. Нужно только позвонить в фирму, предоставляемую сервис данного уровня, и назвать улицу, куда надо приехать.

Цена употребления алкоголя

Ценовая категория услуг трезвого шофера зависит исключительно от региона нахождения и его благосостояния. Правда также все определяет ситуация:

  • во-первых, заказать могут только перегон авто с одного места в другое, при этом стоимость будет варьировать от 300 до 1000 рублей;
  •  во-вторых, заказчик может захотеть по дороге заехать еще по делам, в этом случае тариф расценивается уже почасово;
  • в-третьих, может понадобиться только одна доставка машины без водителя по определенному адресу из-за неспособности самого автовладельца сесть за руль в этот момент и не обязательно это будет алкогольное опьянение.

В общем, на услугу трезвый водитель цены могут начинаться как от 300 рублей, так и вполне реально заплатить 2000 за час. Но это только в том случае, если клиент пожелает, чтобы трезвый левак переквалифицировался в личного. Причем много, даже таксистов, соглашаются, ведь это шанс отлично заработать.



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