суббота
|
Трезвый шофер поможет добраться домой
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Февраля 2017, 21:43
Компании, что предоставляют услугу трезвый водитель, возникли относительно недавно. И ее популярность среди населения России набирает обороты. В чем же секрет востребованности?
Заказать услугу трезвый водитель можно на сайте http://trezvyi-voditel.su/
Особенности выбора услуги
С каждым годом количество машин на дорогах растет, что говорит только об одном – люди предпочитают только комфорт. То же самое желание возникает и, когда была выпита не одна рюмка алкоголя. И тут возникает дилемма, задать в интернете поиск – «услуга трезвый водитель Москва» или же выбирать:
Поэтому, чтобы не гадать, как лучше выйти из подобной ситуации, стоит воспользоваться готовой уже услугой для данных случаев и выбрать предложение, благодаря чему дорога домой не только будет безопасной, а и доступной по цене. Стоимость такой доставки равноценна одной поездке на такси - трезвый водитель дешево. Нужно только позвонить в фирму, предоставляемую сервис данного уровня, и назвать улицу, куда надо приехать.
Цена употребления алкоголя
Ценовая категория услуг трезвого шофера зависит исключительно от региона нахождения и его благосостояния. Правда также все определяет ситуация:
В общем, на услугу трезвый водитель цены могут начинаться как от 300 рублей, так и вполне реально заплатить 2000 за час. Но это только в том случае, если клиент пожелает, чтобы трезвый левак переквалифицировался в личного. Причем много, даже таксистов, соглашаются, ведь это шанс отлично заработать.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -5 -7
ночью -7 -9 утром -7 -9
Котировки
Партнеры