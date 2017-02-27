Как избавиться от телефонных хулиганов. Помощь частных детективов

С каждым годом все больше людей нуждаются в помощи частных детективов. Одни подозревают своих избранников или избранниц в супружеской неверности, другие беспокоятся о детях, которые могли попасть в плохую компанию, третьих с завидной регулярностью беспокоят ночными звонками с неизвестных номеров. В этой статье расскажем более подробно о борьбе с телефонными хулиганами.

Суть проблемы

Если целью звонящего является желание вывести человека из себя, то можно ограничиться блокировкой номера. Для того чтобы добавить надоедливого хулигана в черный список нужно всего лишь связаться со своим оператором. Совсем другое дело – угрозы здоровья владельцу смартфона и его близким людям. Шутить с такими вещами не стоит, однако, и паниковать не рекомендуется. Узнать владельца по номеру телефона, угрожающего расправой, можно обратившись в районное отделение полиции. Правоохранители будут обязаны принять заявление. Впрочем, всерьез искать телефонного хулигана сотрудники не будут. И понять их можно, ведь раскрытие тяжких уголовных преступлений (убийства, вооруженные ограбления, изнасилования) являются приоритетными. Собственно поэтому единственным по-настоящему действенным вариантом остается обращение за помощью в детективное агентство. Частные сыщики подготовлены не хуже оперативников, но в отличие от них могут сосредоточиться на одном конкретном деле. Это существенно повышает эффективность работы.

Об услуге

При обращении в детективное агентство человеку достаточно знать лишь номер человека телефонного хулигана, который может на поверку оказаться преследователем. Все остальное сделают профессионалы. А именно узнают:

ФИО гражданина, на кого был зарегистрирован телефон.

Адрес проживания.

Личные данные (паспортные данные, зарегистрированное движимое и недвижимое имущество, наличие или отсутствие судимости, кредитную историю).

Правоохранительные органы, к слову, ограничатся лишь регистрационными данными. Практика же показывает, что этого недостаточно, поскольку номер может числиться за третьим лицом, едва или вовсе не знакомым с хулиганом человеком. В этом случае частные детективы начинают собирать сведения о круге общения и связях. По завершению оперативных мероприятий клиент получает хорошую доказательную базу, с которой, если в его адрес поступали угрозы, обратиться в полицию. При этом желательно также иметь записанные на электронный носитель, будь то смартфон или обычный диктофон, беседы с преследователем. Средняя стоимость услуги для жителей европейской части России составляет 5 тысяч рублей.