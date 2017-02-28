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Стоит ли покупать квартиру в Балашихе?
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Бизнес — 28 Февраля 2017, 08:10
Если мы проанализируем динамику цен на жилье в Балашихе за последний год, то придем к выводу, что стоимость квартир в этом городе Московской области неуклонно снижается. Так, с января по октябрь 2016 она упала с 91 тысячи рублей за метр квадратный до 87 тысяч рублей. И только на протяжении последних месяцев темпы снижения цен на жилую недвижимость несколько снизились. Согласно данным на сайте balashiha.naydidom.com, сегодня купить квартиру в Балашихе можно, заплатив за каждый метр квадратный жилья по 86 тысяч рублей.
Покупка квартиры в Балашихе: плюсы и минусы
Если вы хотите купить жилье в Московской области и планируете при этом немного сэкономить, то недвижимость Балашихи станет хорошим выбором. Сегодня средняя стоимость квартиры в городе составляет 4,9 млн. рублей. При этом цены на жилье в Балашихе продолжают снижаться. Только
покупателей сегодня пользуются квартиры в следующих районах: за первые семь дней января 2017 года примерная стоимость квадратного метра жилой недвижимости в населенном пункте упала на 55 рублей.
Наибольшей популярностью среди потенциальных
Тем не менее, интересные по цене и качеству варианты присутствуют практически в каждой части города.
Балашиха может похвастаться хорошей внутренней инфраструктурой — социальной, развлекательной, коммерческой. Здесь много учебных заведений, достаточно хорошо развито здравоохранение. А вот транспортная ситуация в данном городе заставляет желать лучшего. В часы пик по основным дорогам города крайне сложно проехать из-за пробок.
Каким квартирам отдавать предпочтение?
В Балашихе представлены квартиры разные по размеру, планировке, типу домов. Самое дешевое жилье традиционно — в панельных постройках. Намного дороже обходятся квартиры в сталинских и современных монолитно-кирпичных зданиях. Широко представлены в этом городе как вторичный рынок недвижимости, так и первичный. К наиболее популярным новостройкам относятся ЖК «Марз», ЖК «Жемчужина Виктории», ЖК «Акварели», ЖК «Преображенский квартал», ЖК «Эдельвейс-Комфорт». Стоимость жилья в них колеблется от 1,8 до 11,9 млн. рублей.
Чего ждать от рынка недвижимости Балашихи в будущем?
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