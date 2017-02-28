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Стоит ли покупать квартиру в Балашихе?

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Бизнес — 28 Февраля 2017, 08:10

Если мы проанализируем динамику цен на жилье в Балашихе за последний год, то придем к выводу, что стоимость квартир в этом городе Московской области неуклонно снижается. Так, с января по октябрь 2016 она упала с 91 тысячи рублей за метр квадратный до 87 тысяч рублей. И только на протяжении последних месяцев темпы снижения цен на жилую недвижимость несколько снизились. Согласно данным на сайте balashiha.naydidom.com, сегодня купить квартиру в Балашихе можно, заплатив за каждый метр квадратный жилья по 86 тысяч рублей.


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Покупка квартиры в Балашихе: плюсы и минусы

 

Если вы хотите купить жилье в Московской области и планируете при этом немного сэкономить, то недвижимость Балашихи станет хорошим выбором. Сегодня средняя стоимость квартиры в городе составляет 4,9 млн. рублей. При этом цены на жилье в Балашихе продолжают снижаться. Только

покупателей сегодня пользуются квартиры в следующих районах: за первые семь дней января 2017 года примерная стоимость квадратного метра жилой недвижимости в населенном пункте упала на 55 рублей.

Наибольшей популярностью среди потенциальных

  • Купавна,
  • Заря,
  • Саввино,
  • Никольско-Архангельский,
  • Салтыковка.

Тем не менее, интересные по цене и качеству варианты присутствуют практически в каждой части города.

Балашиха может похвастаться хорошей внутренней инфраструктурой — социальной, развлекательной, коммерческой. Здесь много учебных заведений, достаточно хорошо развито здравоохранение. А вот транспортная ситуация в данном городе заставляет желать лучшего. В часы пик по основным дорогам города крайне сложно проехать из-за пробок.


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Каким квартирам отдавать предпочтение?

 

В Балашихе представлены квартиры разные по размеру, планировке, типу домов. Самое дешевое жилье традиционно — в панельных постройках. Намного дороже обходятся квартиры в сталинских и современных монолитно-кирпичных зданиях. Широко представлены в этом городе как вторичный рынок недвижимости, так и первичный. К наиболее популярным новостройкам относятся ЖК «Марз», ЖК «Жемчужина Виктории», ЖК «Акварели», ЖК «Преображенский квартал», ЖК «Эдельвейс-Комфорт». Стоимость жилья в них колеблется от 1,8 до 11,9 млн. рублей.

 

Чего ждать от рынка недвижимости Балашихи в будущем?


Эксперты сайта indriksons.ru уверены, что несмотря на временную стабилизацию цены на жилье в этом городе Московской области и дальше будут падать. Вызвана такая ситуация общеэкономическими факторами и, как следствие, существенным уменьшением платежеспособного спроса на недвижимость. Конечно, уже имеются определенные предпосылки того, что ситуация изменится, а снижение цен на жилье остановится. Тем не менее, в ближайшие месяцы ждать перемен не стоит. И принимать это во внимание следует продавцам объектов жилой недвижимости и потенциальным покупателям.



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