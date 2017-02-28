Покупка яхты: зачем нужна и как проводится регистрация?

Собственная яхта – отличное средство для путешествий и элемент престижного имиджа. Но планируя приобрести столь дорогой агрегат, нельзя забывать о сложностях, которые могут подстерегать будущего судовладельца. Связаны они с необходимостью регистрации и получения флага. Зачем нужны подобные процедуры? В чем заключаются их особенности?

С какой целью производится регистрация яхт?

В международном морском праве отсутствуют нормы, прямо обязывающие владельцев суден осуществлять регистрацию. Но эксперты все же рекомендуют иметь флаг определенной страны и зарегистрировать яхту согласно требованиям этого государства. Осуществление указанных мероприятий – гарантия правовой защиты. Судно, прошедшее документальное оформление, будет контролироваться государством в плане соответствия как техническим, так и юридическим нормам. Кроме того, регистрация является освидетельствованием права на собственность. Без нее во время плавания в определенных зонах владельцы могут быть оштрафованы, а их плавсредства – арестованы.

Когда можно избежать регистрации плавательных агрегатов в РФ?

Подробную информацию, о том, как происходит регистрация маломерных судов, можно узнать на сайте http://inmarin.ru/services?mode=view&post_id=135600. Стоит лишь отметить, что согласно российскому законодательству, некоторые судна освобождаются от подобных процедур. Сюда относятся:

шлюпки и агрегаты, которые являются составляющей отдельного судна;

лодки и плавсредства с весом до 200 кг и мотором мощностью не более 8 кВт;

парусники спортивные безмоторные длиной не больше 9 м, без спальных мест.

Как проводится регистрация?

Документы на проведение регистрации новой яхты жителям РФ нужно приносить в соответствующую инстанцию не позднее месяца после заключения сделки на покупку. Они должны быть на русском языке. Иностранные документы в обязательном порядке переводятся и заверяются. Юридическим лицам нужно предоставить помимо основных документов бумаги, подтверждающие реальное существование компании, справку о постановлении судна на баланс, приказ, определяющий человека ответственного за эксплуатацию доверенность и прочее.



Процедуры указанного типа являются довольно сложными. Владельцам приходится вкладывать средства, терять время, портить нервы. Избежать подобной участи можно, обратившись к специалистам, оказывающим юридическую поддержу.