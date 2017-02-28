вторник
|
Покупка яхты: зачем нужна и как проводится регистрация?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Февраля 2017, 15:30
Собственная яхта – отличное средство для путешествий и элемент престижного имиджа. Но планируя приобрести столь дорогой агрегат, нельзя забывать о сложностях, которые могут подстерегать будущего судовладельца. Связаны они с необходимостью регистрации и получения флага. Зачем нужны подобные процедуры? В чем заключаются их особенности?
С какой целью производится регистрация яхт?
В международном морском праве отсутствуют нормы, прямо обязывающие владельцев суден осуществлять регистрацию. Но эксперты все же рекомендуют иметь флаг определенной страны и зарегистрировать яхту согласно требованиям этого государства. Осуществление указанных мероприятий – гарантия правовой защиты. Судно, прошедшее документальное оформление, будет контролироваться государством в плане соответствия как техническим, так и юридическим нормам. Кроме того, регистрация является освидетельствованием права на собственность. Без нее во время плавания в определенных зонах владельцы могут быть оштрафованы, а их плавсредства – арестованы.
Когда можно избежать регистрации плавательных агрегатов в РФ?
Подробную информацию, о том, как происходит регистрация маломерных судов, можно узнать на сайте http://inmarin.ru/services?mode=view&post_id=135600. Стоит лишь отметить, что согласно российскому законодательству, некоторые судна освобождаются от подобных процедур. Сюда относятся:
Как проводится регистрация?
Документы на проведение регистрации новой яхты жителям РФ нужно приносить в соответствующую инстанцию не позднее месяца после заключения сделки на покупку. Они должны быть на русском языке. Иностранные документы в обязательном порядке переводятся и заверяются. Юридическим лицам нужно предоставить помимо основных документов бумаги, подтверждающие реальное существование компании, справку о постановлении судна на баланс, приказ, определяющий человека ответственного за эксплуатацию доверенность и прочее.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры