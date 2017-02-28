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Немного о лепнине
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Февраля 2017, 18:51
Наша мастерская занимается производством гипсовой лепнины, а также фасадного декора из разнообразных материалов. Благодаря проведенной работе над издержками в процессе производства, нам удалось добиться низкой стоимости продукции. У нас производится высококачественная лепнина из гипса, полимербетон, а также стеклофибробетон, приобрести которые вы сможете по скидкам, которые достигают двадцати процентов. Ренессанс поможет вам в достижении утонченности и изысканности окружающей вас атмосферы. Наш лепной декор считается лучшим решением для украшения любых помещений.
Высококвалифицированные специалисты компании позаботятся о том, чтобы вы смогли выбрать для вашего жилья наиболее оптимальный вариант лепнины или фасадного декора. Кроме этого такой выбор осуществляется нами с учетом конкретной спецификации помещения, в котором планируется использовать гипсовый лепной декор. Мы оформим фасады и интерьеры частных особняков или же помещения общественного пользования. Гипсовую лепнину использовали в декоре строений еще со времен античности. Сейчас этот вид оформления помещений опять стал актуальным.
Столетиями технология производства такого архитектурного декора совершенствовалась. Сейчас для изготовления лепнины используются экологически чистые, долговечные материалы, имеющие высокие эстетические и декоративные характеристики. Наши специалисты производят гипсовую лепнину в полном соответствии с технологическими требованиями, которые предъявляются к лепнине. Благодаря творческим идеям наших высококвалифицированных дизайнеров, нам удается разнообразить нашу коллекцию и пополнить ее уникальными разновидностями лепнины.
Чтобы выбрать подходящий вариант гипсового декора, необходимо ознакомиться с электронным каталогом нашей мастерской, который представлен на нашем официальном веб-ресурсе http://lepnoi-decor.ru Здесь же вы сможете найти вентиляционные решетки, кронштейны, фризы, карнизы, потолочные розетки, пилястры и молдинги. Благодаря нашей недорогой, но качественной гипсовой лепнине возможно преображение даже наиболее заурядных интерьеров, придание им черт роскоши и уникальности. Кроме этого подобная лепнина поможет в деле коррекции не очень удачной планировки интерьера.
Недорогая лепнина, которую вы сможете получить в нашей мастерской, позволит в деле создания неповторимых интерьеров разной степени сложности. Гипс - это удивительно пластичный материал, который отличается разнообразием цветов, форм или же фактур. Ренессанс занимается поставками лепнины, позволяющей использовать различные стилевые решения, в том числе традиционную лепнину, которая отличается невысокой стоимостью и гладкой поверхностью. Кроме этого мы можем выполнить ее под старину, имитируя трещины или же воспроизвести фактуры и цвета разнообразных натуральных материалов, таких как гранит, мрамор или же известняк.
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