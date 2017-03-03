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Арафатка: что это и как ее носить
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Бизнес — 3 Марта 2017, 17:34
Арафатка – это традиционный государственный головной убор арабов. На востоке её носят мужчины и женщины, она помогает спастись от жары, палящего солнца, песка. Основу орнамента составляет клетка. Традиционные цвета – красный, белый, чёрный. Когда её начали носить впервые, точно не известно, но было это очень давно. Сегодня мода на арафатки охватила весь мир. Не стала исключением и Россия. Именно поэтому многие представительницы прекрасного пола задаются вопросом: с чем носить арафатку и как её правильно выбрать? В этой статье мы осветим данные моменты.
Разновидности
Сегодня женские арафатки представлены в большом ассортименте, купить их можно даже в интернете, например, на сайте предлагается широкий выбор на любой вкус и цвет. Аксессуар получил широкое распространение внутри страны благодаря практичности и универсальности.
Все виды женских арафаток можно условно разделить на классические аксессуары и современные. Традиционно изделия изготавливается в чёрно-белой гамме. Именно такие арафатки наиболее популярны. Но на прилавках можно встретить и другие, более яркие расцветки: бело-красные, чёрно-малиновые, сине-жёлтые и т. д. Арафатка всегда остаётся в тренде, что позволяет представительницам прекрасного пола экспериментировать с размерами и цветами.
В арабских странах предпочитают аксессуары, выполненные в белоснежной гамме. В таком случае узор арафатки создаётся посредством особого плетения нитей. Что касается размера клеток, то они могут быть самыми разными – от миниатюрных до достаточно крупных. Часто края изделия украшают бахромой, кисточками и т. д. Для изготовления арафаток ткани используются самые разные: синтетические и натуральные, лёгкие и тёплые.
Как носить
В нашей стране аксессуар чаще всего надевают на шею. Существует несколько способов повязать арафатку:
Арабы традиционно носят женскую арафатку в качестве головного убора. В последнее время такой способ становится всё более популярным и в нашей стране. Изделие можно оформить в виде тюрбана. Для этого арафатку складывают таким образом, чтобы получился небольшой треугольник. Его размещают углом на затылке, а края скручивают в жгут и завязывают в аккуратный узел. Такой способ подойдет ярким и эпатажным дамам, которые не боятся выделиться из толпы.
Универсальный аксессуар
Как выбрать арафатку правильно? Для этого необходимо учитывать стиль одежды в собственном гардеробе. Носить арафатку можно как с джинсами, лосинами, так и со строгими деловыми костюмами. Даже платье получится выгодно дополнить подходящим аксессуаром. Носить его можно на работу, отдых, свидание – да куда угодно.
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