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Арафатка: что это и как ее носить

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Бизнес — 3 Марта 2017, 17:34

Арафатка – это традиционный государственный головной убор арабов. На востоке её носят мужчины и женщины, она помогает спастись от жары, палящего солнца, песка. Основу орнамента составляет клетка. Традиционные цвета – красный, белый, чёрный. Когда её начали носить впервые, точно не известно, но было это очень давно. Сегодня мода на арафатки охватила весь мир. Не стала исключением и Россия. Именно поэтому многие представительницы прекрасного пола задаются вопросом: с чем носить арафатку и как её правильно выбрать? В этой статье мы осветим данные моменты.

Разновидности

Сегодня женские арафатки представлены в большом ассортименте, купить их можно даже в интернете, например, на сайте предлагается широкий выбор на любой вкус и цвет. Аксессуар получил широкое распространение внутри страны благодаря практичности и универсальности.

Все виды женских арафаток можно условно разделить на классические аксессуары и современные. Традиционно изделия изготавливается в чёрно-белой гамме. Именно такие арафатки наиболее популярны. Но на прилавках можно встретить и другие, более яркие расцветки: бело-красные, чёрно-малиновые, сине-жёлтые и т. д. Арафатка всегда остаётся в тренде, что позволяет представительницам прекрасного пола экспериментировать с размерами и цветами.

В арабских странах предпочитают аксессуары, выполненные в белоснежной гамме. В таком случае узор арафатки создаётся посредством особого плетения нитей. Что касается размера клеток, то они могут быть самыми разными – от миниатюрных до достаточно крупных. Часто края изделия украшают бахромой, кисточками и т. д. Для изготовления арафаток ткани используются самые разные: синтетические и натуральные, лёгкие и тёплые.

Как носить

В нашей стране аксессуар чаще всего надевают на шею. Существует несколько способов повязать арафатку:

  1. Изделие необходимо сложить так, чтобы получился один большой треугольник. Его необходимо разместить на груди, а края обмотать вокруг шеи и аккуратно завязать под низом либо сверху оформить в небольшой узел.
  2. Для более сложного метода нужно сложить арафатку в виде двух треугольников. Для этого изделие складывается сначала пополам, а потом по диагонали. Арафатка размещается таким образом, чтобы один треугольник находился спереди, а второй сзади.
  3. Для следующего способа аксессуар скручивается в жгут. Затем его располагают на груди треугольником вниз, а края обматывают вокруг шеи.
  4. Проще всего завязать арафатку в виде галстука. В результате выглядит стильно и ярко.

Арабы традиционно носят женскую арафатку в качестве головного убора. В последнее время такой способ становится всё более популярным и в нашей стране. Изделие можно оформить в виде тюрбана. Для этого арафатку складывают таким образом, чтобы получился небольшой треугольник. Его размещают углом на затылке, а края скручивают в жгут и завязывают в аккуратный узел. Такой способ подойдет ярким и эпатажным дамам, которые не боятся выделиться из толпы.

Универсальный аксессуар

Как выбрать арафатку правильно? Для этого необходимо учитывать стиль одежды в собственном гардеробе. Носить арафатку можно как с джинсами, лосинами, так и со строгими деловыми костюмами. Даже платье получится выгодно дополнить подходящим аксессуаром. Носить его можно на работу, отдых, свидание – да куда угодно.

Женщины могут смело использовать платок, как любой другой шарф – по сути, он им и является. Отличается арафатка лишь клетчатой расцветкой. Такой аксессуар, без сомнения, должен быть в арсенале у каждой представительницы прекрасного пола. Многообразие расцветок и тканей позволяет без проблем подобрать арафатку, которая подчеркнёт индивидуальность и станет настоящей изюминкой в любом образе.

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