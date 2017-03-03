03
марта 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Покупка рюкзака

Покупка рюкзака

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Марта 2017, 23:41

Многие утверждают, что в путешествиях все должно быть при себе. Как же поступить, если руки не хочется загружать вещами? Вам поможет рюкзак. Сумка позволит вместить в себя все необходимое для путешествия. Маленький ранец пригодится в походах по городу или ежедневного использования. На что же обращать внимание при покупке?
Рюкзаки 4youbags классифицируются по следующим параметрам:
-по строению. Бывают мягкими, каркасными (с металлическим или пластиковым основанием) или станковыми (металлическое основание).
-по объему. Бывают городскими (до 20 литров), средними (до 40 литров), женскими (до 75 литров), большими (до 120 литров).
-по типу использования. Делятся на сумки для ежедневного использования, велорюкзаки, спортивные сумки, сумки для походов, сумки для водных сплавов.
Можно сказать, что выбор рюкзаков очень разнообразен.
Если не имеете понятия, где раздобыть сумку, то определитесь, в каких целях вы будете ее использовать и идите в магазин. Если вы хотите модный рюкзак для городских прогулок, вы сможете найти его в стандартном магазине. Если хотите с сумкой направится в путешествие или поход, то вам нужно заглянуть в туристическую лавку. Купить сумку вы всегда можете в интернет-магазине. Недорогой вариант сумки всегда можно найти на барахолках. Часто от снаряжения избавляются ввиду ухода из спорта. Так как многие фирмы производят действительно качественные вещи, то вы сможете за небольшую сумму стал обладателем неплохой вещи.
При покупке рюкзака важно учесть особенности его использования. Учитывайте для какого вида спорта будет использоваться сумка. От этого зависят такие параметры как объем и масса. Важно акцентировать внимание на конструкции сумки, наличии карманов, материале, присутствие чехла, оттенке сумки.
Стандартный рюкзак должен иметь средние размеры, иметь каркасное основание, иметь дождевик и карманы. Оптимальнее всего, в качестве материала изделия выбирать cordura, который отличается прочностью и устойчивостью к влаге. Кроме того, рюкзак может быть изготовлен из ткани «оксфорд». Оттенок должен быть броским. Кроме того, не помешают светоотражающие полоски. Сумка должна быть укомплектована специальной накидкой, которая защитит ее от промокания.
Экономный вариант рюкзаков будет стоить 3000-5000 рублей. Рюкзаки, рассчитанные для использования в горных условиях, выпускают немецкие компании - «Vaude», «Jack Wolfskin», «Tatonka», «Deuter».

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 -2
утром -1 -3 днем +2 +4
Котировки
USD ЦБ РФ 58,4067 0.0291
EUR ЦБ РФ 61,5198 -0.0219

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 