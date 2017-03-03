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Покупка рюкзака
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Бизнес — 3 Марта 2017, 23:41
Многие утверждают, что в путешествиях все должно быть при себе. Как же поступить, если руки не хочется загружать вещами? Вам поможет рюкзак. Сумка позволит вместить в себя все необходимое для путешествия. Маленький ранец пригодится в походах по городу или ежедневного использования. На что же обращать внимание при покупке?
Рюкзаки 4youbags классифицируются по следующим параметрам:
-по строению. Бывают мягкими, каркасными (с металлическим или пластиковым основанием) или станковыми (металлическое основание).
-по объему. Бывают городскими (до 20 литров), средними (до 40 литров), женскими (до 75 литров), большими (до 120 литров).
-по типу использования. Делятся на сумки для ежедневного использования, велорюкзаки, спортивные сумки, сумки для походов, сумки для водных сплавов.
Можно сказать, что выбор рюкзаков очень разнообразен.
Если не имеете понятия, где раздобыть сумку, то определитесь, в каких целях вы будете ее использовать и идите в магазин. Если вы хотите модный рюкзак для городских прогулок, вы сможете найти его в стандартном магазине. Если хотите с сумкой направится в путешествие или поход, то вам нужно заглянуть в туристическую лавку. Купить сумку вы всегда можете в интернет-магазине. Недорогой вариант сумки всегда можно найти на барахолках. Часто от снаряжения избавляются ввиду ухода из спорта. Так как многие фирмы производят действительно качественные вещи, то вы сможете за небольшую сумму стал обладателем неплохой вещи.
При покупке рюкзака важно учесть особенности его использования. Учитывайте для какого вида спорта будет использоваться сумка. От этого зависят такие параметры как объем и масса. Важно акцентировать внимание на конструкции сумки, наличии карманов, материале, присутствие чехла, оттенке сумки.
Стандартный рюкзак должен иметь средние размеры, иметь каркасное основание, иметь дождевик и карманы. Оптимальнее всего, в качестве материала изделия выбирать cordura, который отличается прочностью и устойчивостью к влаге. Кроме того, рюкзак может быть изготовлен из ткани «оксфорд». Оттенок должен быть броским. Кроме того, не помешают светоотражающие полоски. Сумка должна быть укомплектована специальной накидкой, которая защитит ее от промокания.
Экономный вариант рюкзаков будет стоить 3000-5000 рублей. Рюкзаки, рассчитанные для использования в горных условиях, выпускают немецкие компании - «Vaude», «Jack Wolfskin», «Tatonka», «Deuter».
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