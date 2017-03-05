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ВУС изоляция для труб
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Бизнес — 5 Марта 2017, 20:55
ВУС – это система с высокими изоляционными качествами, которая защищает трубы от повреждений и ржавчины. Применение ВУС изоляции.
К современным трубам сегодня выставляются строгие требования в области защиты от коррозионных явлений – токов и почвенной коррозии. Статистически лучше всего эту задачу решает металлическая труба, вскрытая экструдированным полиэтиленом.
Вус изоляция труб лучше всего подходит для создания следующих систем:
-канализационных
-линейных систем газопровода
-разнообразных систем труб под землей
-нефтепроводов.
ВУС используется для создания отмеченных сетей, работающих при температуре от +80 до -40 градусов по Цельсию. Часто такие трубы используются при установке газопроводных и водопроводных систем.
Трубопроводы с изоляцией должны подходить под определенные Госстандарты. Трубы вскрываются в несколько этапов. Первым делом наносится подслой. Необходим для качественной сцепки с полиэтиленовым покрытием. Потом устанавливается пленка защитного материала. Ее плотность 2-3,5 миллиметра. ВУС надежно защищает систему в сравнении со стандартными средствами защиты. Усиленная изоляция позволяет защитить трубы и продлить время их работы до многих десятков лет.
Вскрывают трубы по принципу боковой экструзии. Чтобы усилить защиту используют: -качественную очистку поверхности -обработку специальной смесью, плотность которой составляет 350 мкм.
Плюсы ВУС. Прежде всего – это длительный срок использования. Металлическому трубопроводу с ВУС не требуется регулярное обслуживание. Аварийные ситуации крайне редки. Усиленная изоляция – это гарантия:
-сопротивляемость повреждениям
-невысокий уровень водопроницаемости
-высокие защитные качества.
Кроме того, трубопровод с ВУС невосприимчив к высоким и низким температурам, и агрессивной среде, в которой расположена система. Немаловажным является и то, что общая плотность изоляционного покрытия не сильно велика. Сегодня ВУС является одним из самых эффективных способов защиты различных труб от воздействия коррозии. ВУС изоляцию применяют во многих странах по всему миру.
Использование ВУС изоляции позволит оптимизировать работу трубопроводных систем. Усиленная изоляция – это надежно, качественно и широко распространено.
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