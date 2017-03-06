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Как выбрать автошколу?

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Бизнес — 6 Марта 2017, 17:32

Качественное образование — гарантия личной безопасности. Заложенный фундамент знаний и практика позволят чувствовать себя за рулём уверенно. Перед тем как выбрать автошколу, многие люди определяют бюджет. Стоимость курсов практически Многие люди мечтают об автомобиле, и рано или поздно становятся его обладателями. Однако чтобы после покупки транспортного средства сесть за руль, необходимо иметь права. Покупать «корочку» не выход, ведь недостаток знаний и навыков может стать причиной аварийной ситуации. Как правило, во время ДТП страдает не только водитель, но и окружающие люди. Пройдя курсы вождения у профессионала, можно избежать подобных неприятностей. Как выбрать хорошую автошколу? Читайте далее. Поверхностное отношение недопустимо, поэтому перед тем как выбрать автошколу, учтите полезные советы.

Критерии большинства

одинаковая во всех специализированных учебных заведениях. Ценовая политика не должна быть решающим фактором. Другими популярными критериями выбора выступают следующие:

·         удобное расположение

·         условия обучения;

·         профессионализм преподавателей.

Какую школу выбрать: ту, что находится недалеко от места работы/проживания, или ту, которая звучит на устах у большинства людей? Отзывы и личный опыт знакомых обязательно стоит учитывать. Даже если автошкола расположена в другом районе, но её преподаватели смогли научить многих «неспособных», то она достойна внимания. За знаниями и опытом грех не поехать даже на другой конец города.

Лицензия — вот, что важно

На что нужно обратить внимание, выбирая автошколу? Конечно же, на лицензию. Документ служит подтверждением того, что заведение успешно прошло через многочисленные проверки и выполнило установленные государством условия. «Аккредитация» застрагивает все аспекты деятельности автошколы. Лицензию не выдадут в следующих случаях:

·         помещение не соответствует правилам пожарной безопасности;

·         отсутствие обучающей литературы;

·         сомнительная квалификация педагогов;

·         несоответствие программы установленным стандартам обучения и т. д.

Как правильно выбрать автошколу? Достаточно взглянуть на разрешительную документацию, после этого всё станет понятно. Дело в том, что перед выдачей лицензии педагоги сдают экзамены и проходят медкомиссию. Подтверждением квалификации служит аттестат, также обязательно наличие санитарной книжки. Теперь вы точно знаете ответ на вопрос: какую автошколу выбрать. Курсы вождения, не имеющие лицензии, не принесут ни пользы, ни результата. Только профессионал способен научить и передать знания. Автошкола ОРЛАН точно не разочарует и позволит извлечь максимум пользы. Если вы находитесь в Москве, то смело выбирайте данное учебное заведение.

 

Источник: сайт Orlan-school.ru



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