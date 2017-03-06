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Покупка квартиры в ЖК «Династия»
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Бизнес — 6 Марта 2017, 21:38
Жилые комплексы появились на рынке недвижимости достаточно давно. Изначальной целью строителей было создание универсального жилого комплекса, с возможностью получения разных услуг в месте проживания. ЖК заменили многоэтажки, хрущевки и панельные дома.
ЖК «Династия» - это развитая инфраструктура в месте проживания. Это детсады и школы, магазины, спортивные объекты в радиусе достигаемости. Жилой комплекс имеет подземный огороженный паркинг и надежную охранную систему.
ЖК «Династия» - это оригинальный архитектурный объект, который гармонично вписан в архитектуру района.
Строительство домов осуществляется с использованием качественного строительного сырья. Дома снабжены современными вентиляционными системами и пожарной сигнализацией. Жилье в домах соответствует стандартам высокогоуровнего жилья. Все квартиры имеют разную планировку и размещены сообразно сторонам света. ЖК "Династия" гарантирует жильцам надежную систему безопасности.
Особенности ЖК.
-Свободная планировка обеспечивает удобные условия для формирования интерьера по своему усмотрению. Вы сможете совмещать любое количество комнат по индивидуальным проектам.
-Окна-розы обеспечивают великолепные панорамные виды Москвы-реки. Окна – это своего рода визитка ЖК «Династия», привлекающая внимание окружающих.
-Все квартиры в комплексы имеют открытые террасы, что позволяет многим реализовать мечту об идеальном доме.
-Жильцы дома имеют возможность использовать подземную парковку на 1200 мест с автоматической системой доступа в комплекс. Посетителям открыт доступ к гостевому паркингу. Кроме того, владельцы электрокаров могут подзарядить их на стоянке, где имеется специальная система.
-Владельцы велосипедов и лодок смогут хранить их в складских помещениях. Размер одной кладовой достигает 33 квадратов.
-Привлечь внимание покупателей должен большой двор, который открыт лишь для жильцов дома.
Здесь и игровые комплексы для детей, и большие газоны с цветами, и спортивный парк – все это доступно жильцам дома. Если вы жить не можете без спорта, то к вашим услугам беговые дорожки и тренажеры. Все это находится во дворе.
ЖК «Династия» включает три дома 21 – 24 этажей. Проект комплекса включает строительство жилья бизнес уровня с инновационными планировочными решениями и современными инженерными системами. Первая очередь ЖК будет завершена в 2019 году.
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