Как начать свое дело

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Бизнес — 9 Марта 2017, 12:54

Многие мечтают о том, чтобы начать работать на себя. В особенности, если это касается молодежи. Людей волнует, как Захар Смушкин начал свое дело. Не все осознают, насколько это сложно.
Многим так или иначе приходилось задумываться над тем, как начать свой бизнес. Но идея не всегда находила свое воплощение. Чтобы открыть свое дело понадобятся деньги.
Найти инвестиции можно следующими путями.
Первый вариант. Занять денег. Если сумма нужна небольшая, то лучше занять ее у родных. В подтверждение своей платежеспособности можно предложить заемщику долю в вашем деле. Можно занять средства под проценты. Тем, кто боится занимать деньги у родных, этот вариант не подойдет. Преимущество данного метода состоит в том, что не придется ходить по банкам. Еще одно преимущество: если ваше предприятие не оправдает ожиданий, то можно попросить отсрочить выплату долга.
Второй вариант. Получение банковского займа. Для этого Захар Смушкин рекомендует подготовить бизнес-план, отражающий все достоинства вашей идеи. С планом можно направляться в банк, дабы получить займ.
В реальности банки не всегда идут на встречу начинающим бизнесменам. Чтобы повысить вероятность получения кредита, придется предложить банку что-то в залог. Им может выступать ваш дом или авто. Можно привлечь поручителя. Не стоит расстраиваться. Если вам отказали в одном банке. Банков сегодня работает очень много.
Преимуществом при получении займа является наличие хорошей кредитной истории. Но все же есть в этом варианте и недостатки. Первое – высокие проценты. Второе - непосильные условия взаимодействия.
Если вы не сможете выплатить займ вовремя, то банк имеет право применить к вам санкции. В постоянных поисках средств на развитие дела считает Захар Смушкин, вы не поспособствуете развитию дела. Если ваше дело остановится, то банковский кредит станет для вас долговой кабалой. Если ваше дело провалилось, то стоит заранее обсудить этот вопрос с банком и найти решение. Банковское учреждение заинтересовано в том, чтобы вы вернули деньги, поэтому отстрочит платеж.
Если вы не будете выплачивать денег, то против вас могут начать уголовное разбирательство. В реальности судебные инстанции чаще всего принимают сторону банка, и ваше имущество будет использовано для погашения задолженности.
Правильным вариантом будет начать свое с личных средств. Конечно, вы будете рисковать деньгами, но точно не создадите долгов.

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